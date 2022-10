Google Pixel 7 vs 7 Pro: quali sono le differenze

Presentati ufficialmente anche in Italia, i nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro rappresentano l'ultimo sforzo di Big G per imporsi nella fascia alta del mercato degli smartphone. Due smartphone che non si distanziano troppo dai rispettivi predecessori, migliorando una formula ben recepita da critica e pubblico. Vediamo quindi quali sono le differenze fra i due modelli, fra design, caratteristiche, scheda tecnica e prezzo di vendita.

Google Pixel 7 vs 7 Pro: tutte le differenze

Design e stile

Squadra che vince non si cambia: questa è lo slogan implicito di Google Pixel 7 e 7 Pro, la cui estetica è ripresa dalla serie 6 seppur con qualche modifica. Su entrambi i modelli ritroviamo quindi l'iconica barra orizzontale della fotocamera; l'unica differenza riguarda la quantità e l'estetica di sensori, due sul base e tre sul Pro; la vera differenza è dimensionale, con un Pixel 7 più compatto, anche di Pixel 6, mentre Pixel 7 Pro lascia invariato l'ingombro del suo predecessore. Cambiano anche le colorazioni: Nero Ossidiana e Bianco Ghiaccio per entrambi, Verde Cedro per il 7 e Grigio Verde per il 7 Pro.

Specifiche a confronto

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Dimensioni 155,6 x 73,2 x 8,7 mm

197 grammi 162,9 x 76,6 x 8,9 mm

212 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display AMOLED HDR10+

6,3″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 a 416 PPI

90 Hz

1.400 nits

Gorilla Glass Victus LTPO AMOLED HDR10+

6,7″ Quad HD+ (3.120 x 1.440 pixel)

19.5:9 a 512 PPI

120 Hz

1.500 nits

Gorilla Glass Victus Chipset Google Tensor G2 a 4 nm Google Tensor G2 a 4 nm CPU 2 x 2,85 GHz Cortex-X1 + 2 x 2,35 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,80 GHz Cortex-A55 2 x 2,85 GHz Cortex-X1 + 2 x 2,35 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,80 GHz Cortex-A55 GPU ARM Mali-G710 MC10 ARM Mali-G710 MC10 RAM 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256/512 GB UFS 3.1 Espandibile No No Sicurezza Lettore d'impronte ottico nel display Lettore d'impronte ottico nel display Raffreddamento Passivo Passivo Fotocamera 50+12 MP f/1.9-2.2

Samsung GN1 con OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX381 a 114° 50+12+48 MP f/1.9-2.2-3.5

Samsung GN1 con OIS

Ultra-grandangolare Sony IMX381 a 126°

Teleobiettivo ottico 5x Samsung S5KGM1 Selfie 10,8 MP f/2.2 Samsung S5K3J1 10,8 MP f/2.2 Samsung S5K3J1 Batteria 4.355 mAh 5.000 mAh Ricarica 30W 30W Ricarica wireless Sì, anche inversa Sì, anche inversa SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM Sì Sì Wi-Fi 6E Tri-Band 6E Tri-Band Bluetooth 5.2 5.2 NFC Sì Sì GPS Dual Band GNSS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS Dual Band GNSS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS Porta USB Type-C 3.2 Gen 2 USB Type-C 3.2 Gen 2 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie No No Infrarossi No No Software (al lancio) Android 13 Android 13

Google Pixel 7 vs 7 Pro: prezzo a confronto

Google Pixel 7 e 7 Pro sono disponibili in Italia ai seguenti prezzi di listino:

Google Pixel 7 128 GB: 649€ 256 GB: 749€

Google Pixel 7 Pro 128 GB: 899€ 256 GB: 999€



