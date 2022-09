Two Trees Bluer è la stampante 3D per chi vuole risparmiare, ora a meno di 150€ dall’Europa

Il mondo delle stampanti 3D vi intriga ma non sapete proprio come fare per cominciare? Siete degli appassionati ma puntate ad un prodotto da battaglia, economico e facile da utilizzare? Allora Two Trees Bluer è la stampante 3D che fa al caso vostro, specialmente se in offerta ad un prezzo super, con tanto di spedizione dall'Europa (gratis)!

La stampante 3D Two Trees Bluer è perfetta per utenti alle prime armi ed appassionati

Come anticipato poco sopra, si tratta di una stampante 3D perfetta per addentrarsi in questo particolare mondo. La creatività la fa da padrona, ma ovviamente per darsi da fare al meglio è bene cominciare con un prodotto accessibile, perfetto per utenti alle prime armi. Two Trees Bluer misura 235 x 235 x 280 mm ed è dotata di un pratico display touch HD da 3.5″.

Si tratta di una soluzione con doppia ventola di raffreddamento, autolivellamento ed ±0,1-0,2 mm di precisione. Non manca il supporto alle schede di memoria ed è facile da assemblare.

