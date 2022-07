Motorola mostra il nuovo display pieghevole di Moto RAZR 2022

Ormai manca davvero poco al lancio di Moto RAZR 2022, il nuovo smartphone pieghevole targato Motorola. L'hype è alle stesse – viste anche le novità che troveremo a bordo – ed ora possiamo dare un'occhiata più da vicino al display interno del top di gamma grazie ad un nuovo teaser ufficiale!

Moto RAZR 2022 nella prima immagine frontale: ecco il nuovo top pieghevole di Motorola

Questa è la prima volta che Motorola mostra chiaramente il display principale della sua nuova creatura. Stando a quanto visto nelle ultime indiscrezioni, Moto RAZR 2022 sfoggerà un pannello AMOLED da 6.7″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Come si evince dall'immagine, la selfie camera è inserita in un punch hole posizionato al centro della parte superiore dello schermo. Il dispositivo offrirà una cerniera ridisegnata, più robusta e meno ingombrante, e sembra che l'azienda abbia fatto passi avanti anche per quanto riguarda la piega del display. Ovviamente aspettiamo di saperne di più, magari con ulteriori teaser dedicati al flagship pieghevole!

Volete scoprire tutti i dettagli e le novità sul prossimo pieghevole di Motorola? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato a Moto RAZR 2022, con tutti i leak e le conferme ufficiali!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il