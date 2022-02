CHUWI MiniBook X è qui: il primo convertibile con punch hole debutta in sconto

A distanza di oltre due anni dal primo capitolo, il produttore cinese ha deciso di rilanciare il suo notebook ultra-tascabile con un comparto tecnico rinnovato ed un nuovo stile. CHUWI MiniBook X rappresenta un gradito ritorno e porta con sé una caratteristica unica: si tratta del primo laptop convertibile dotato di un punch hole per la fotocamera!

CHUWI MiniBook X: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook

La parola d'ordine del nuovo notebook è di certo portabilità, con un bel po' di praticità: il terminale è dotato di un display da 10.8″ con rapporto in 16:10 e risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel), il tutto in un corpo leggero e multifunzione. Si tratta infatti di un convertibile 2 in 1 con un pannello touch e la possibilità di ruotare il pannello di 360°. Il cuore del nuovo CHUWI MiniBook X è il processore Celeron N5100 (Jasper Lake), con grafica integrata Intel UHD Graphics, 12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage SSD.

Il portatile è dotato di una porta Type-C, ricarica da 45W, un corpo interamente in metallo (243 x 167 x 17.7 mm, per circa 900 grammi), e cornici super ottimizzate; la selfie camera – ricordiamo, inserita in un foro nel display, è un'unità da 5 MP (per videochiamate HD). Per concludere in bellezza è presente il supporto per gli stilo, in modo da poter sfruttare il dispositivo in modo efficiente e produttivo.

CHUWI MiniBook X – Prezzo e offerte

Il convertibile con punch hole CHUWI MiniBook X torna a far parlare di sé con il debutto nello store ufficiale di CHUWI. Il dispositivo è in offerta lampo, con a bordo 12 GB di RAM e 512 GB di storage: di seguito trovate il link all'acquisto, direttamente dall'e-commerce del brand e con spedizione gratis dall'Europa. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

