Tapo la conosciamo bene, l'azienda nata sotto l'ala protettiva di TP-Link è uno dei brand attualmente più apprezzati dagli utenti che puntano a trasformare la propria casa sfruttando tutti i vantaggi dell'IoT. Ebbene, abbiamo in prova praticamente tutto l'ecosistema smart di TP-Link: una telecamera di sicurezza da interni, una da esterni, una lampadina smart, una smart-plug e una strip di LED adesiva, sono questi i dispositivi dei quali parleremo in questa recensione. E tutti sono controllati da un'unica applicazione, disponibile sia per Android che per iPhone, che è possibile aggiungere anche a Google Assistant e ad Alexa di Amazon.

Recensione ecosistema TP-Link Tapo: lampadina smart, smart-plug, strip di LED e telecamere di sicurezza per trasformare la tua casa

Lampadina TP-Link Tapo L530E

Iniziamo con la lampadina smart TP-Link Tapo L530E, una smart bulb con connessione E27 in grado di garantire una luminosità massima di 806 lumen per un consumo di 8,7W. Si tratta di una lampadina RGB in grado di generare praticamente qualsiasi tipologia di colore, oltre che la tipica luce bianca con un range di temperatura che può variare dai 2.500K ai 6.500K.

Così come tutti i prodotti dell'ecosistema, la configurazione della lampadina smart TP-Link Tapo L530E è semplicissima. Una volta avvitata la lampadina per la prima volta, verrà emessa una luce intermittente per segnalare che il dispositivo è in modalità di accoppiamento: a questo punto, non si dovrà far altro che avviare l'applicazione e seguire la configurazione guidata.

Terminata la prima configurazione, tutte le funzionalità della lampadina smart saranno direttamente disponibili nell'app di Tapo. Oltre alla regolazione del colore e della luminosità generale della lampadina, sarà possibile utilizzare la funzione Timer con la quale si potranno programmare le accensioni dei diversi smart bulb connessi in casa, che è stata arricchita dalla funzionalità Away, molto utile qualora si dovesse ad esempio andare in vacanza o comunque per disattivare temporaneamente la programmazione.

In quanto poi a caratteristiche tecniche e luminosità geniale, è importante sottolineare che – in via generale – i modelli RGB soffrono di una luminosità più ridotta rispetto a quelli in grado di generare solo luce bianca. Ed in effetti è un “limite” che troviamo anche nella Tapo L503E. Ad esempio, la Tapo L510E (cioè il modello in grado di generare solo luce bianca) è decisamente più luminosa rispetto alla controparte RGB: ad ogni modo però, con i suoi 806 lumen la lampadina smart TP-Link Tapo L530E è molto piacevole, soprattutto per ambienti in cui vengono utilizzate magari più lampadine, o in stanze in cui si vuole creare la giusta atmosfera per rilassarsi (ad esempio) quando si guarda la TV.

La cosa bella però, è che così come tutti gli altri smart bulb del brand anche la lampadina smart TP-Link Tapo L530E viene venduta ad un prezzo economico ed adatto sicuramente a tutte le tasche: il prezzo ufficiale è di 14,99 euro su Amazon, ma tramite il box che trovate in basso potreste acquistarla in sconto a poco più di 12 euro.

Smart Plug Tapo P100

La Tapo P100 è tra le smart plug più compatte del mercato. Si tratta di una presa WiFi di tipo Shuko, realizzata totalmente in plastica con un design squadrato e piuttosto moderno. È grande solo 51x72x40mm, dimensioni che ne permettono un posizionamento piuttosto agevole, e l'ABS utilizzato per produrla è di tipo ignifugo.

Anche la Tapo P100 viene gestita tramite l'applicazione dell'azienda e, così come tutti gli altri prodotti del brand, è caratterizzata da una prima configurazione praticamente fulminea. Nella nostra prova, la smart plug di Tapo si è sempre dimostrata affidabile e reattiva ai comandi, con un lag d'esecuzione delle azioni praticamente nullo.

Tramite l'app è possibile gestirne l'accensione e lo spegnimento, oltre che impostare un timer e programmare il funzionamento in base alle proprie esigenze. C'è anche la funzione Fuori casa che arricchisce la possibilità di impostare dei timer di accensione e spegnimento, manca però la possibilità di monitorare i consumi: si tratta di una funzione molto comoda, della quale sono dotate alcune smart plug che, però, sono molto più costose.

Il prezzo della Tapo P100 infatti è decisamente economico: costa 12,99 euro su Amazon ma tramite il box in basso la potrete acquistare in sconto a 10,89 euro.

Striscia LED Tapo L900-5

Anche la striscia LED Tapo L900-5 è uno dei tipici prodotti del brand che garantisce una buona qualità ad un prezzo molto accessibile. Lunga 5 metri e composta da singole perle LED che funzionano del tutto indipendentemente, la striscia LED Tapo L900-5 è stata realizzata in modo da riuscire a garantire una migliore dissipazione del calore ed un consumo relativamente ridotto (è di soli 13.5W). Posteriormente è dotata di un biadesivo che ne permetterà il posizionamento su diverse superfici, e la gestione di tutta la luminosità e gli effetti avviene tramite l'app Tapo, come tutti i prodotti del brand, oltre che tramite un piccolo controller in plastica che ne permette la gestione fisica.

Effettuata la registrazione e l'associazione al proprio account, un'operazione come al solito semplice e veloce, tramite l'applicazione di Tapo si potrà selezionare la tipologia di colorazione che si desidera (ha 16 milioni di colori disponibili), l'intensità della luminosità, si potranno selezionare o personalizzare una serie di scenari ed animazioni e programmarne l'accensione e lo spegnimento tramite la funzionalità Timer.

C'è poi anche una funzione che ne permetterebbe la sincronizzazione con la musica: in teoria, avvicinando lo smartphone sul quale è attiva l'app di Tapo ad una sorgente musicale, la striscia LED Tapo L900-5 dovrebbe accendersi seguendo il ritmo. Purtroppo però, nei nostri test non siamo mai riusciti ad utilizzare questa feature: in realtà c'è qualcosa che non va anzi, non va proprio nulla. Seguendo la procedura correttamente ci siamo resi conto che il sistema pensato da Tapo funziona solo per i primi secondi, per poi perdere totalmente la sincronia con l'audio: in soldoni, si tratta di una funzione che – forse – quelli di Tapo dovrebbero pensare di eliminare totalmente dall'app.

Infine, anche la striscia LED Tapo L900-5 può sfruttare la modalità Assenza, presente nell'app: in soldoni i LED si illumineranno per simulare la presenza di qualcuno in casa, in modo da dissuadere eventuali malintenzionati ad entrare nell'abitazione in nostra assenza.

La cosa più interessante della striscia LED Tapo L900-5 è, come al solito, il prezzo: costa 29,90 euro su Amazon ma tramite il box che trovate in basso potreste acquistarla in sconto a 22,43 euro.

Tapo C200: telecamera di sicurezza economica e completa

La Tapo C200 è una telecamera di sicurezza da interni, che si è sempre dimostrata affidabile e con prestazioni più che adatte al suo prezzo di vendita. Esteticamente molto simile ad altri modelli della stessa categoria di origine cinese, è composta da una base semisferica di colore bianco, sulla quale è stata inserita un'altra sfera che integra la lente frontale e che può ruotare. Posteriormente è presente una griglia nella quale è stato inserito lo speaker audio per la comunicazione a due vie, mentre inferiormente sono stati posizionati dei gommini per aumentare il grip con la superficie sulla quale verrà appoggiata.

Sotto la lente poi, è stato posizionato l'ingresso per la micro SD con la quale la Tapo C200 potrà registrare video e scattare foto senza la necessità di alcun abbonamento sul cloud. Tutto sommato, la qualità costruttiva è più che buona ed in linea con la fascia di prezzo nella quale si va ad inserire il prodotto.

La gestione avviene tramite l'app di Tapo ed è un prodotto praticamente plug-and-play: una volta collegata all'alimentazione elettrica, basterà seguire la configurazione guidata e la telecamera sarà subito pronta per l'utilizzo.

Lo streaming video è FullHD e, soprattutto se valutato in base al costo del prodotto, è di ottima qualità sia in condizioni di buona luminosità che in condizioni di luce assente: il blaster IR integrato nei pressi della lente, permette alla Tapo C200 di vedere anche al buio ad una distanza massima di circa 7 metri.

Ottimo anche il sistema di rilevamento dei movimenti e delle notifiche, che nei nostri test si sono rivelati sempre precisi e puntuali, ed altrettanto di buona qualità sono le funzionalità integrate nell'applicazione: tramite l'app Tapo è possibile gestire il movimento dell'inquadratura (pan di 360° e tilt di 114°), si può comunicare con l'audio a due vie, si può attivare una sirena integrata nata con lo scopo di fare da “allarme” qualora venissero rilevati movimenti, si può attivare la modalità privacy con la quale le riprese verranno oscurate, gestire la qualità del flusso video e scattare fotografie.

È poi anche possibile personalizzare la sensibilità del sensore PIR, oppure ruotare l'immagine nel caso in cui si posizionasse la telecamera a soffitto e, ancora, correggere la distorsione dell'immagine eliminando l'effetto fisheye ma riducendo l'angolo di visione.

Sempre tramite l'app Tapo, si possono poi salvare i punti di inquadratura: data la mobilità della struttura superiore, si può ad esempio scegliere di inquadrare il divano, o l'ingresso, o qualsiasi altro punto della casa posizionando l'inquadratura e memorizzandola nell'applicazione.

Ma, di nuovo, la cosa più interessante rimane il prezzo: la Tapo C200 costa 39,99 euro su Amazon, ma attualmente è in vendita al prezzo scontato di 29,99 euro.

Tapo C200: telecamera di sicurezza da esterni

Infine arriviamo alla Tapo C310, una telecamera di sicurezza da esterni che integra un sensore da 3 megapixel in grado di garantire un flusso video FullHD. Anche questo modello è dotato di un sistema audio bidirezionale, ma ciò che ci ha lasciati più stupiti è il sistema di visione notturna con il quale, grazie ad un sensore IR molto potente, la Tapo C310 è in grado di vedere al buio fino ad una distanza di circa 20 metri.

In quanto telecamera di sicurezza da esterni, la Tapo C310 è resistente ad acqua e polvere (è certificata IP 66), si può connettere alla rete sia tramite connessione cablata che tramite WiFi e per funzionare necessita di un collegamento alla presa elettrica: il cavo è in dotazione ed è di una lunghezza sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche se in alcuni casi potrebbe risultare forse troppo corto.

Integra anche un sistema di rilevazione dei movimenti, collegato alle notifiche in-app, ed integra anche una sirena che è possibile attivare o disattivare a mo' di allarme. I video e le foto realizzati con la Tapo C310 possono essere salvati in locale tramite una scheda microSD, oppure sfruttando la (piccola) memoria integrata nella telecamera. E tutte le funzionalità sono gestite sempre dall'applicazione di Tapo che, come avrete capito, è un vero e proprio HUB di tutti i prodotti dell'azienda.

Così come con la Tapo C200, anche con la Tapo C310 è possibile chiedere ad Alexa o Google Assistant di riprodurre lo streaming video su uno smart display, e proprio come il modello da interni anche questa videocamera da esterni è caratterizzata da un prezzo super competitivo: su Amazon è in vendita a 49,90 euro, ma tramite il box in basso potreste acquistarla in sconto a 39,90 euro.







