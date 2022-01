OnePlus 10 Pro: il display avrà un’interessante novità

In merito a OnePlus 10 Pro si è detto tanto, per settimane, con le ultime conferme a dare man forte, come nel caso del display. Infatti, il brand ha annunciato le specifiche peculiari del pannello del nuovo flagship, che si avvale di una novità interessante.

OnePlus 10 Pro avrà il primo display Always-On a 1 Hz del settore

OnePlus ha ufficializzato, anzitutto, che sul nuovo 10 Pro avremo un pannello AMOLED 2K+ con refresh rate a 120 Hz adattivo. Questo perché, come anticipato da tempo, abbiamo uno schermo LTPO 2.0, quindi che permette di variare da 1 a 120 Hz, in base alla necessità. Ma questo proposito fa spazio anche ad una novità importante.

Infatti, avremo il primo display su smartphone con Always-On Display ad 1 Hz, il che permetterà di ottenere migliori consumi in condizioni di inutilizzo. Non manca poi una curvatura ad ambo i lati del pannello, un po' come tutti i top gamma da qualche anno a questa parte.

Non ci resta quindi che attendere l'11 gennaio 2022 per sapere quali altre potenzialità si ritrova lato display OnePlus 10 Pro, che ormai è chiaro punta ad essere un assoluto protagonista di quest'anno, anche perché il modello base tarderà ad arrivare. Se ne volete sapere di più, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato.

