Recensione accessori Anker MagGo: una marcia in più al proprio iPhone

A partire dalla serie 12, Apple è ritornata sui suoi passi riconsiderando la tecnologia MagSafe, dandole nuova vita grazie – sopratutto – alla ricarica wireless dei propri dispositivi. Questo nuovo scenario ha fatto sì che diversi produttori si occupassero della questione, tra cui Anker che ha presentato una linea completa di accessori compatibili. Per l'occasione, abbiamo provato per voi ben 4 dispositivi Anker compatibili MagSafe.

Tutte le funzionalità del MagSafe di Apple negli accessori Anker

Gli accessori che vi presenteremo oggi, infatti, non solo ricalcano le potenzialità viste già nei dispostivi ufficiali, ma ne aggiungono di nuove. C'è da dire che, per l'occasione, Anker è riuscita a sfruttare a pieno l'occasione portando la propria qualità – che contraddistingue ogni prodotto – al servizio degli utenti Apple, sfruttando diverse possibilità.

Recensione Anker PowerWave MagGo 2 in 1 – Dock di ricarica

Partiamo subito col raccontarvi l'esperienza d'uso di quello che – forse – tra tutti, è stato l'accessorio che ci ha colpito di più. Il PowerWave MagGo, infatti, è una dock di ricarica Wireless a 20W dallo stile unico. Il corpo cilindrico è interamente rivestito da policarbonato soft touch: si contraddistingue per l'ottima fattura e la robustezza, ma non solo. Il valore aggiunto di questa dock di ricarica, è la possibilità di far ruotare lo smartphone di circa 80°; ciò vi permetterà – se lo utilizzate (ad esempio) su una scrivania – la fruizione di contenuti durante la ricarica.

Come già accennato, il valore aggiunto del prodotto è senza dubbio l'estrema cura dei dettagli posta da Anker, unitamente fattura dei materiali: un prodotto premium che offre un tocco di classe alla propria postazione di lavoro. Al tempo stesso, poi, troverete un'estrema scelta nelle colorazioni, che incontrano tutti i gusti.

Recensione Anker PowerCore MagGo – Powerbank da 5000 mAh

A primo impatto, la prova di questo piccolo Powerbank di Anker ci preoccupava: tra tutti i dispositivi che vi racconteremo oggi, infatti, questo è l'unico che trova una sua controparte ufficiale, il PowerBank MagSafe di Apple. Nonostante ciò, la PowerCore da 5000 mAh ha superato pienamente la prova, risultando in molti aspetti preferibile all'altro prodotto citato.

In primis c'è da considerare il prezzo: il prodotto in questione viene proposto ad un prezzo che si aggira intorno ai 50€, circa la metà della controparte Apple, ma non solo. Sulla parte anteriore troviamo, infatti, una comodissima clip che permette al Powerbank di diventare automaticamente uno stand per iPhone: feature che, nonostante fossi scettico, mi sono trovato ad utilizzare in molte occasioni.

Sotto il profilo prettamente funzionale, poi, il powerbank è una vera delizia. Aderisce perfettamente a tutti e tre dispositivi della gamma (ha le dimensioni simili ad un iPhone 1* Mini) e, nonostante la batteria da soli 5000 mAh vi supporterà per diverse ricariche Spot, essenziali nell'arco della giornata.

Recensione Anker MagGo Ring Holder

Quanto può essere noioso reggere uno smartphone per molto tempo? Grazie all'accessorio portatelefono Anker MagGo, non avrete più questo impiccio e, al tempo stesso, non avrete la noia di “rovinare” la scocca del vostro dispositivo con adesivi. Il portatelefono in questione, infatti, non è altro che un classicissimo ring che funge da sostegno per lo smartphone, o da appoggio per le dita; tuttavia, sfruttando la tecnologia MagSafe, può essere utilizzato e rimosso all'occorrenza, non lasciando tracce. Anche in questo caso, il prodotto è disponibile in quattro colorazioni, così come per gli altri prodotti, ed il prezzo si aggira sui 15€.

Recensione Anker MagoGo Wireless Charger da Auto

Ultimo, ma non per ordine d'importanza, troviamo il caricatore wireless da auto. Anche in questo caso troviamo la tecnologia MagSafe sfruttata sugli altri, questa volta con ricarica a 7.5W. Il braccio da auto con ricarica wireless vanta un'apertura a 134°, per permettere un utilizzo versatile dello smartphone e, sopratutto, una visuale sempre chiara alla guida.

In particolar modo, abbiamo apprezzato del prodotto la qualità costruttiva e la ventosa sottostante. Spesso, infatti, accade che questo tipo di soluzione non sia particolarmente performante, questa volta invece, nonostante le numerose buche cittadine, il nostro accessorio Anker non ha mai perso un colpo. Su questo prodotto, però, c'è da fare una piccola precisazione: al momento non è ancora disponibile, in basso troverete il link diretto allo store ufficiale su Amazon e, nel frattempo, vi terremo aggiornati in merito.

