Recensione AKKO Tokyo R2: un tocco di Giappone alla scrivania

Le tastiere meccaniche sono diventate nel tempo uno degli accessori per la produttività ed il gaming più richiesti, per tanti fattori. Se poi sono come la tastiera meccanica AKKO Tokyo R2 protagonista di questa recensione, allora è chiaro che il tutto diventa più appetibile e soprattutto per un pubblico più ampio.

Recensione AKKO Tokyo R2 | Tastiera meccanica 61 tasti

Contenuto della confezione

La confezione della tastiera meccanica AKKO Tokyo R2 in recensione è sicuramente in linea con quello che dobbiamo aspettarci dal prodotto stesso. Infatti, possiamo scorgere richiami al Giappone (così come suggerisce il nome), mentre all'interno oltre alla tastiera troviamo una pinza per rimuovere i tasti ed il cavo di alimentazione Type-C, totalmente in tinta con il prodotto stesso.

Design e materiali

Il bello di questa AKKO sta proprio nel suo design. Molto compatto, ben ottimizzato e soprattutto armonicamente colorato tra il dominante rosa e i tasti prevalentemente bianchi alternati in minor misura dai tasti funzione in rosa e gli altri con decorazioni giapponesi (in totale 61). Una vera chicca la barra spaziatrice con il Monte Fuji. Quanto ai materiali, la sensazione è premium, nonostante sia tutto in policarbonato. Di ottima fattura anche il cavo, che non ci dà la sensazione cheap e si avvicina a quello di altri brand del settore.

Funzionamento

Il clou di questa recensione è ovviamente relativo al funzionamento della AKKO Tokyo R2. La corsa della tastiera è di media velocità e si riesce a scrivere bene nonostante sia di dimensioni compatte (o meglio, per chi l'ha provata era così in quanto dotato mani più grandi). Diciamocela tutta, è palesemente una tastiera pensata per un pubblico dalla corporatura più esile e fine, oseremmo dire femminile.

I tasti funzione potrebbero rappresentare un problema se non si impara in maniera precisa come districarsi tra le funzioni Macro e quelle per l'illuminazione RGB (che abbiamo trovato davvero molto piacevole, specie per il fatto che si può regolare). Esempio: mancano le croci direzionali, ma potrete ovviare con Fn + WASD a seconda di dove vorrete spostarvi.

Recensione AKKO Tokyo R2 – Prezzo e conclusioni

In chiusura di questa recensione, bisogna ben inquadrare a chi va questa tastiera meccanica AKKO. Essendo molto compatta, può sì garantire una certa produttività, ma forse può essere considerata di più da chi vuole giocare, ovviamente non in maniera professionistica, a causa del fatto che i tasti sono solo 61 e soprattutto sono personalizzati con raffigurazioni allegoriche. Questo però è il discorso che va fatto out-of-the-box, perché se cambiate i tasti a vostro piacimento il discorso cambia (sono venduti separatamente).

E guardando al prezzo, che su Banggood è attualmente intorno ai 66€ grazie al codice sconto esclusivo, ci rendiamo conto che può essere vista come un regalo molto gradito per una ragazza che si approccia al mondo degli streamer, abituati a postazioni molto colorate o anche ad un'utenza amante del Giappone, in quanto la tastiera Tokyo R2 è marcatamente ispirata. Ma la domanda è: costa troppo, costa il giusto? Tendiamo per la seconda ipotesi, perché è un prodotto particolare e tutto sommato va anche bene, ma non aspettatevi una Razer.

