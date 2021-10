Realme e OnePlus sempre più a tinte verdi: lo store Huantai Mall torna OPPO Mall

Per chi ha seguito le vicende degli ultimi mesi tra OPPO, OnePlus e Realme, i componenti del gruppo OPlus, avrà anche solo sentito accennare del loro store congiunto, Huantai Mall. Ebbene, pare che ora l'ago della bilancia verta totalmente verso la casa madre, visto che proprio Huantai Mall è tornato ad essere OPPO Mall, cosa bolle in pentola?

OPPO Mall è ora lo store congiunto di OPlus: OnePlus e Realme sempre più in “verde”?

Cos'è Huantai Mall? Molto semplicemente, è lo store online, nato nell'agosto 2020, che si compone degli smartphone e degli accessori a marchio OPPO, Realme e OnePlus, che in origine era solo rivolto ai prodotti del brand a capo del trittico. Questo eCommerce poteva sicuramente dare sia un'identità ben definita ai vari brand ma anche creare una forte connessione.

Ora invece, OPPO pare aver ribadito il suo ruolo guida, accorpando in maniera definitiva anche i prodotti dei sub-brand, che nonostante tutto sono in crescita vendendo con numeri considerevoli. L'azienda che maggiormente sarebbe assorbita da questa situazione sarebbe sicuramente OnePlus, ormai sempre più “serie” che “sub-brand” della “Green Factory“.

Vecchio logo Huantai Mall

Questa situazione, ovviamente, ha un risvolto incisivo nella sola Cina, in quanto al momento quest'applicazione non è presente per l'Occidente, ma è un segno che almeno in patria, OPlus si tinga sempre più di verde, colore peculiare di OPPO.

