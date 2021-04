Dopo aver parlato dei problemi relativi alla Custom ROM Minovo per smartphone Xiaomi, torniamo nuovamente sul tema della sicurezza. Dall'India arrivano dettagli in merito a WhatsApp Pink, una versione alternativa dell'app di messaggistica che promette un tema tutto nuovo ma che in realtà è tutt'altro. Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è WhatsApp Pink e quali sono i rischi che si corrono installando questo software.

WhatsApp Pink: cos'è, come funziona e pericoli

Come specificato in apertura, al momento questo software dannoso è stato individuato in India: la notizia arriva da un esperto di sicurezza informatica del paese, il quale ha messo in guardia gli utenti sui pericoli che si incorrono utilizzando questa versione taroccata dell'app di messaggistica. Ma cos'è WhatsApp Pink? In soldoni si tratta di un WhatsApp alternativo, installabile tramite file APK – quindi senza passare per il Play Store di Google – è che promette di introdurre un tema completamente rosa. Inoltre l'app si presenta come un presunto aggiornamento ufficiale, generando confusione negli utenti meno attenti.

Ovviamente non si tratta di un software realizzato dal team di sviluppo di WA, bensì di un malware mascherato da innocuo tema. L'APK sta girando in vari gruppi: una volta installato il proprio smartphone viene esposto al file malevolo, con conseguenze disastrose per i propri dati. Infatti sembra che il virus impedisca agli utenti di accedere al rispettivo account WhatsApp; nel frattempo, consente l'accesso da remoto agli hacker che hanno realizzato il software.

Update – #WhatsappPink app is getting hide automatically after installation.

To UnInstall it – Go to settings => Go to storage or apps (depends on model) => you can see the list of apps that are installed in your phone. There you can uninstall hidden apps. #InfoSec @rahulyadavrds pic.twitter.com/iaIhVW9rhi — Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 19, 2021

Il fenomeno WhatsApp Pink ha preso così piede in India da spingere la compagna a rilasciare un comunicato ufficiale in merito, avvisando gli utenti dei pericoli che si corrono utilizzando strumenti che non vengono dall'app stessa. Al momento non ci sono segnalazioni di questo malware alle nostre latitudini: comunque, nel caso vi troviate alle prese con questo fantomatico tema rosa “ufficiale”, ora sapete che si tratta di tutt'alto!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu