Da quando ZTE ha deciso di anticipare tutti grazie ad Axon 20, la corsa ad avere quanto prima lo smartphone con fotocamera sotto il display praticamente per tutti è diventata pressoché prioritaria. A pensarci c'è anche Xiaomi, che si nasconde sempre meno con la sua soluzione top gamma, come mostrato nell'hands on del Mi 10 Ultra. Ma quando dovrebbero uscire sul mercato i suoi modelli?

Xiaomi: il flagship con fotocamera sotto il display non prima del Q1 2021

I media stranieri nelle scorse ore hanno iniziato a sbilanciarsi sul fatto che Xiaomi potrebbe presentare un top gamma con fotocamera sotto al display già per fine anno 2020. In Cina però frenano, come fa il noto leaker di Weibo Digital Chat Station, di solito il più attento alle sorti dei brand di Lei Jun e Lu Weibing (Redmi), dichiarando che non vedremo queste soluzioni flagship prima del Q1 2021.

Insomma, non troppo tardi ma neanche così velocemente, anche perché è chiaro che il brand debba iniziare a progettare la produzione di massa e poi ragionare sul lancio nel mercato prima di tutto cinese e poi quello più esigente occidentale. Anche perché proprio il CEO di Redmi Lu Weibing dichiara che Xiaomi vuole ottenere il meglio dalla tecnologia per la fotocamera sotto al display, quindi il primo trimestre del prossimo anno è un tempo tutto sommato giusto.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu