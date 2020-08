Redmi K30 Ultra è andato sold out in pochi secondi

Scoprire che Redmi K30 Ultra non verrà venduto fuori dalla Cina è stata una brutta batosta per tutti gli interessati. Rispetto a Xiaomi Mi 10 Ultra ha sicuramente una scheda tecnica meno d'impatto, ma in compenso ha un prezzo ben più allettante. Pur essendo l'ultimo flagship del brand, la dirigenza ha deciso di proporlo ad un costo molto invitante. La variante base costa solamente 1999 yuan, circa 245€ al cambio, spingendoci fino a 2699 yuan per quella top (circa 329€). Non ci sorprende scoprire che in Cina la prima messa in vendita sia andata prontamente sold out e in pochissimo tempo.

Redmi K30 Ultra va a ruba: vendute 100.000 unità in pochi secondi

Le dichiarazioni di Xiaomi parlano chiaro: il primo flash sale ha raggiunto 100.000 unità in meno di un minuto. E vista la grossa richiesta, l'azienda ha promesso che dalle prossime vendite saranno messe a disposizione più unità di Redmi K30 Ultra. Vi ricordiamo la sua scheda tecnica:

Display AMOLED HDR10+ da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz e sample touch a 240 Hz;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a e sample touch a 240 Hz; dimensioni di 163,3 x 75,4 x 9,1 mm per 213 g;

processore octa-core MediaTek Dimensity 1000+ ;

; GPU ARM Mali-G77 MP9;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256/512 GB di storage interno non espandibile;

di storage interno non espandibile; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 64+13+5+2 MP ;

; selfie camera da 20 MP ;

; supporto dual SIM 5G/4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C e sensore IR;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 33W ;

con ricarica rapida ; sistema operativo Android 10 con MIUI 12.

