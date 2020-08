Realme 6 Pro si aggiorna in Europa: tante novità e patch di luglio

Ufficialmente disponibile anche in Italia, Realme 6 Pro sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Si tratta di un update piuttosto corposo, avendo dimensioni di ben 3,17 GB. Al suo interno, infatti, sono racchiuse diverse novità, come nel caso dell'introduzione delle patch di sicurezza di luglio 2020. Non manca la risoluzione di diversi bug noti riguardanti fotocamera, gaming ed altro ancora.

Il nuovo aggiornamento per Realme 6 Pro porta con sé varie novità

Ecco il changelog completo dell'aggiornamento a Realme 6 Pro:

Sicurezza Patch di sicurezza Android: luglio 2020

Gaming Ottimizzata la gestures verso l'alto durante le fasi di gaming Risolto il problema della scarsa sensibilità del touch nei giochi

Impostazioni Ottimizzato lo stato dell'interruttore quando la batteria raggiunge lo spegnimento automatico in modalità di risparmio energetico Modalità di risparmio energetico ottimizzata per ridurre lo stato dell'interruttore della luminosità dello schermo Risolto il problema per cui il pulsante inferiore della tastiera non rispondeva

Launcher Risolto il problema con la visualizzazione dell'icona del desktop

Fotocamera Risolto il problema di ritardo dell'interfaccia di anteprima della fotocamera Risolto il problema di ritardo della registrazione di video

Game Space Risolto il problema per cui Lock Screen Magazine può essere aggiunto come applicazione di gioco

Barra delle notifiche e status bar Risolto il problema di visualizzazione anomala dopo aver eliminato il messaggio nella barra di notifica



