Meizu 17 e 17 Pro: ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento

Non sono mai arrivati ufficialmente qui in Europa ma Meizu 17 e 17 Pro hanno conquistato ugualmente il cuore di qualche utente. Forse, però, solo per il loro design, dato che a livello di aggiornamenti software l'azienda non si è mai particolarmente contraddistinta in questi anni. Con l'arrivo della nuova Flyme, poi, alcune cose sono cambiate ed il brand ha provato a riportarsi in carreggiata. Ora, dunque, arriva un nuovo importante update per questi due smartphone, che risolve diversi bug ed apporta alcune novità al sistema.

Meizu Pay e Game Center si rinnovano!

Da quello che possiamo vedere all'interno del changelog completo, l'azienda ha portato diverse novità su Meizu 17 e 17 Pro. Oltre ad aver risolto un numero davvero importante di bug, migliorando così l'esperienza generale con questi due smartphone, ha modificato alcune sostanziali impostazioni e app. Meizu Pay e Game Center, ad esempio, sono state completamente ridisegnate e, ora, risultano essere molto più intuitive rispetto al passato.

Meizu definisce questo aggiornamento “importante”, perché a differenza di quello che avviene abitualmente, qui il brand sembra aver risolto ben 23 bug noti. Si tratta, dunque, di una cifra ben più alta rispetto a quella che solitamente viene presa in considerazione con un update di questo tipo. Non sappiamo se qualcuno di voi abbia acquistato questo prodotto ma, nel caso, fateci sapere se la situazione è davvero migliorata così tanto.

