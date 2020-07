Huawei Mate 40 Pro e lo schermo iperbolico: nuova rivoluzione?

Si continua a parlare da settimane, ormai, della nuova serie Mate 40. Molti leaker, infatti, in questo periodo si stanno sbizzarrendo nel fornire sempre più informazioni su questi prodotti, soprattutto per quanto riguarda Huawei Mate 40 Pro. Quest'ultimo, dunque, dovrebbe essere proprio il device di punta, quello su cui il brand vorrà sperimentare maggiormente lato hardware. Al momento, però, le informazioni a nostra disposizione ci portano a pensare che si possa assistere ad una vera e propria rivoluzione.

Talk about a milestone(s), this is one of them#HuaweiMate40Pro pic.twitter.com/Gt4sBjDLBy

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 3, 2020