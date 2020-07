Tra le tante soluzioni tecnologiche di Xiaomi, i notebook sono sicuramente quelli di un certo spessore, con le loro specifiche di livello. Il Mi Notebook Pro può essere sicuramente tra le soluzioni migliori per i creator in movimento, soprattutto ora che si trova in super sconto con codice e spedizione da Europa su Banggood.

Xiaomi Mi Notebook Pro è in offerta con codice sconto e spedizione da Europa su Banggood

Praticamente senza compromessi, lo Xiaomi Mi Notebook Pro da 15.6″ è soluzione per chi vuole qualcosa di completo, di compatto nonostante l'ampio display senza però spendere cifre folli. Mosso da un chipset Intel Core i7-10510U con boost fino a 4.9 GHz, è equipaggiato da una GPU NVidia GeForce MX250, oltre a 16 GB di RAM ed 1 TB di SSD PCIe DDR4.

Ora che questo fenomeno di casa Xiaomi è in super sconto, non potete proprio lasciarvelo scappare. Infatti, vi basterà utilizzare il codice incluso nel box sotto per potervelo accaparrare all'interessantissimo prezzo di 991.50€, soprattutto pensando alla spedizione da Europa.

