TCL, quando si tratta di sviluppare tecnologie inerenti a pannelli, è sempre in prima linea. L'azienda ha recentemente brevettato uno smartphone con fotocamera sotto al display, ma non solo: infatti, il suo reparto di ricerca e sviluppo è al lavoro di un sensore d'impronte sotto un pannello LCD sia a punto singolo fisso, sia multipunto per il prossimo futuro, rivoluzionando completamente il concetto di scanner biometrico per smartphone.

TCL: entro quest'anno il sensore d'impronte sotto display LCD, poi sarà multipunto

Il lavoro di TCL per ottenere un sensore d'impronte sotto display LCD ha richiesto due anni di ricerca e dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno 2020. La particolarità di questo sensore, è che sarà sì a punto singolo, ma su pannelli full-screen, invece di una posizione ristretta come brevettato finora. Ma questo è solo l'inizio del lavoro del brand, dato che l'obiettivo è arrivare a lanciare sul mercato, entro il 2021, un pannello LCD che possa ospitare un sensore d'impronte multipunto, creando una vera svolta per il settore.

Ecco i vantaggi che comporterà un tipo di pannello LCD del genere: elevata luminosità a più di 450 nits, un tasso di riconoscimento d'impronte FRR <3% raggiungendo il livello dell'OLED provando addirittura a superarlo. In più, sarà possibile coprire un area di schermo di circa il 92% utile allo sblocco al fine di evitare tocchi accidentali.

Secondo un funzionario, il lavoro che TCL sta svolgendo sui suoi LCD non è affatto semplice, dato che si è andati a sviluppare dapprima le pellicole BLU (una particolare tecnologia di impressione su circuiti stampati), si è andati a migliorare la luminosità del TPM e soprattutto la precisione del riconoscimento da parte del sensore. Ma gli sforzi sono stati poi ripagati dato che la produzione di queste soluzioni è entrata nella fase della larga scala.

