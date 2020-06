DJI negli ultimi anni si è distinta per essere brand leader nel settore dei droni, come l'ultimo Mavic Air 2 che abbiamo recensito recentemente. Il marchio però va ben oltre la semplice produzione di droni, andando a creare l'innovativo servizio di monitoraggio DJI Drone Rescue Map, che mostrerà gli interventi di soccorso svolti in tutto il mondo grazie al supporto proprio dei dispositivi tecnologici sempre più di uso comune.

DJI Drone Rescue Map mostra gli interventi di soccorso condivisi dalle autorità

La nuova mappa di monitoraggio DJI Drone Rescue Map è costituita dalle notizie ed i post sui social media condivise dalle forze di Polizia o altre autorità in merito ai soccorsi avvenuti grazie proprio ai droni prodotti dalla compagnia, che stanno diventando sempre più validi alleati al fine di salvare tante persone in pericolo, dove prima diventava complesso intervenire.

Ecco quanto dichiarato dall'azienda, tramite il Senior Director Romeo Durscher, in merito a questo servizio:” DJI Drone Rescue Map è ad oggi il miglior riferimento globale per l'efficacia dei droni nelle emergente e consente al mondo di vedere che impatto hanno avuto questi dispositivi al fine di trovare persone scomparse, in modo da ridurre drasticamente il tempo di ricerca, oltre a ridurre i rischi per i soccorritori“, e aggiunge inoltre:” Gli addetti alla sicurezza pubblica hanno ben compreso come i droni stanno rivoluzionando il loro lavoro ed ora il mondo può vedere le loro straordinarie storie in solo posto. È un servizio dedicato proprio a celebrare i soccorsi avvenuti proprio grazie ai nostri prodotti“.

Il servizio Drone Rescue Map è attivo in ben 27 paesi del mondo, ma arriverà presto anche in altre nazioni, dato che è in continuo aggiornamento. Se siete interessati, ecco la pagina ufficiale dove potete consultare la mappa.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu