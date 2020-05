Xiaomi riapre i Mi Store in tutta Italia: si riparte!

Dopo oltre due mesi di chiusura a causa del Covid-19, l'Italia è pronta a ripartire: in questo clima particolare, in cui ci si appresta a tornare lentamente alla normalità (seppur con una nuova consapevolezza ed uno stile inedito per il nostro paese), Xiaomi ha annunciato la riapertura al pubblico dei Mi Store distribuiti su tutto il territorio.

Xiaomi: al via la riapertura dei Mi Store in Italia

Ovviamente su alcuni aspetti è necessario cambiare registro, rispettando rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza e mettendo in atto una serie di misure per garantire il distanziamento sociale. I Mi Store di Xiaomi, quindi, opereranno con misure speciali per accogliere i clienti: oltre all'ingresso contingentato, ai clienti verrà controllata la temperatura corporea prima di entrare. Inoltre i consumatori potranno accedere indossando mascherine protettive, mentre il personale adotterà tutte le misure previste dalle normative anti-contagio, insieme a guanti ed una particolare attenzione alla detersione delle mani con gel igienizzanti.

Quindi, a partire da oggi, tutti i Mi Store di Xiaomi saranno aperti al pubblico, ad eccezione di Valmontone. In questo solo caso, lo store riaprirà ufficialmente Venerdì 22 Maggio.

“Per noi i Mi Store sono un modo insostituibile per stare vicini ai consumatori e sappiamo che anche per i Mi Fan visitare i nostri negozi è sempre un'esperienza speciale. Ci auguriamo che il nostro ritorno, nel pieno rispetto della sicurezza di staff e clienti, sia un altro piccolo, ma positivo contributo alla ripartenza di tutti” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

