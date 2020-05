OnePlus: problemi audio con le cuffie cablate, ecco di cosa si tratta

Da poche settimane sono stati lanciati sul mercato i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Con questa nuova serie di smartphone, dunque, il brand cinese ha voluto mostrare al pubblico quanto di meglio si potesse sperare di ottenere su un device nel 2020. Nonostante ciò, però, non sono mancate ovviamente le critiche. Sembra, inoltre, che dopo la questione relativa ai display “fallati” di questa famiglia di dispositivi, in casa OnePlus ci siano anche altre problematiche legate a modelli più datati.

OnePlus 7, ed altri, hanno i canali audio scambiati

Secondo quanto riportato in queste ore da Android Police, alcuni modelli OnePlus sarebbero affetti da un curioso problema. Con le cuffie cablate, infatti, molti utenti avrebbero lamentato uno scambio automatico di canale audio. Tutto quello che dovrebbe essere trasmesso, quindi, nella cuffie destra finisce a sinistra, e viceversa. Si tratta di una problematica che ha coinvolto OnePlus 7, ma non solo. Alcuni clienti di OnePlus 5, infatti, avrebbero lamentato su un forum XDA lo stesso problema.

Sembra che siano coinvolti solo gli accessori cablati, anche nel caso in cui vengano utilizzate cuffie ufficiali del brand. Con le true wireless, infatti, pare non ci sia alcun problema di questo tipo. Non è facile, dunque, risalire alle motivazioni alla base di questa criticità. Speriamo che nelle prossime ore il brand ponga rimedio a tale questione, dato che è già al lavoro per analizzare il problema.

