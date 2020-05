Huawei P40: l’assistente Celia arriva con la EMUI 10.1.0.121

È tempo di aggiornamenti per la serie Huawei P40, dopo l'ultimo update giunto sul piccolino del trio. In questo caso ci stiamo riferendo ad un altro aggiornamento, in arrivo anche su Huawei P40 Pro, contenente la più recente EMUI 10.1.0.121. Trovatasi costretta a fare a meno di tutto l'ecosistema Google, l'azienda ha dato dimostrazione di poter parzialmente coprire questa pesante assenza. Per esempio, non potendo più fare uso del Google Assistant, è stato introdotto proprio con la serie P40 l'alternativa che risponde al nome di Celia.

Aggiornamento 19/05: grosse novità per Celia su P40, trovate tutto a fine articolo.

La serie Huawei P40 sta ricevendo l'aggiornamento alla EMUI 10.1.0.121 in versione Globale

Tuttavia, trattandosi di una novità piuttosto consistente, il produttore non è riuscito ad implementarla al lancio di Huawei P40 e P40 Pro. Ecco, quindi, che la nuova EMUI 10.1.0.121 comincia ad integrare Celia sui top di gamma di inizio 2020.

Con un peso di circa 1.14 GB, l'aggiornamento EMUI 10.1.0.121 sta iniziando ad essere rilasciato in tutto il mondo. L'obiettivo dell'update è anche quello di migliorare l'esperienza a tutto tondo, a partire dalla fotocamera. Come indicato nel changelog che trovate a fine articolo, le novità riguardano anche foto e video, nonché display e patch di sicurezza.

Nei vari menu delle Impostazioni c'è la voce Huawei Assistant, dentro alla quale compaiono funzioni come AI Lens, AI Touch ed altro ancora. In alto è ben visibile il logo “Hey, Celia”, ma a quanto pare l'assistente vocale non è ancora operativo e lo sarà soltanto con i prossimi updates. È possibile che si tratti di un update preparativo, mentre Celia venga introdotto lato server: per il momento non è ancora dato saperlo a dovere.

Vi ricordiamo che potete scoprire tutte le potenzialità ed i linguaggi supportati di Celia all'interno del nostro articolo dedicato.

Fotocamera Migliora la qualità delle foto in alta risoluzione. Ottimizza la funzione anti-tremolio della fotocamera e migliora l'esperienza di registrazione video.

Display Ottimizza gli elementi dell'interfaccia utente su alcuni schermate.

Impostazioni Aggiunta l'Assistenza Smart nelle Impostazioni.

Sicurezza Integra le patch di sicurezza Android rilasciate in aprile 2020 per migliorare la sicurezza di sistema.



Celia diventa disponibile | Aggiornamento 19/05

Dopo un primo step preparatorio con l'aggiornamento alla EMUI 10.1.0.121, da oggi Celia risulta disponibile sulla serie Huawei P40. Come prevedibile, il suo rilascio è ancora limitato a discrezione del paese in cui ci si trova, dato che la geo-localizzazione delle lingue non è ancora completa. Questo significa che in Italia è ancora necessario attendere, al contrario di Regno Unito, Francia, Spagna, Cile, Messico e Colombia. Anche perché le lingue supportate per il momento sono soltanto inglese, francese e spagnolo.

Grazie ai primi screenshot dei menu di Celia, scopriamo che è possibile richiamare l'assistente sia vocalmente che tenendo premuto il tasto Power. Le modalità di utilizzo permettono di agire sulle impostazioni del dispositivo, aprire strumenti come la torcia, avviare una registrazione audio, tradurre frasi, riprodurre files multimediali e così via.

