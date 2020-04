Realme X2, Realme XT e Xiaomi Mi Pad 4 ricevono il supporto alla TWRP ufficiale | Download

Se siete amanti del modding allora di certo conoscere la recovery Team Win Recovery Project, di certo quella più celebre del panorama Android e onnipresente a bordo di qualsiasi smartphone moddato, sia nella sua veste ufficiale che non. Ebbene altri tre modelli si aggiungono alla lista di TWRP, per la gioia degli utenti che hanno scelto Realme X2, Realme XT oppure i tablet Xiaomi Mi Pad 4 e Mi Pad 4 Plus (e in basso trovate i link al download).

TWRP ufficiale arriva a bordo di Realme X2, Realme XT e Xiaomi Mi Pad 4 | Download

Per quanto riguarda i modelli del brand indiano, in pochissimo tempo sono riusciti a conquistare il cuore degli appassionati grazie al rapporto qualità/prezzo conveniente. Inoltre sia Realme X2 che Realme XT hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 10, tramite l'interfaccia proprietaria Realme UI. Invece i tablet Xiaomi Mi Pad 4 e Mi Pad 4 Plus sono ancora fermi alla MIUI 10 e l'unico modo per beneficiare dell'ultima versione dell'OS del robottino verde è utilizzare appunto il modding.

E ora i trittico di dispositivi ha ricevuto finalmente il supporto alla recovery TWRP nella sua veste ufficiale e se siete interessati a provare questa novità, qui sotto trovate i link al download.

Come al solito in questi casi vi ricordiamo che determinate operazioni sono riservate solo ed esclusivamente ad utenti esperti e consapevoli. Tenetelo bene a mente se volete installare TWRP a bordo di Realme X2, Realme XT e Xiaomi Mi Pad 4.

