Tecno vuole sfidare Huawei e Samsung con il suo tri-fold, ma c’è ancora strada da fare

È passato quasi un anno dal primo concept tri-pieghevole di Tecno ed ora il brand asiatico è pronto a fare il bis, rinnovando la sua sfida a Huawei e Samsung. Il prossimo capitolo si chiama Tecno Phantom Ultimate G Fold ed è in dirittura d’arrivo entro fine luglio: peccato che si tratti ancora una volta di un Concept Phone, quindi c’è ancora molta strada da fare.

Tecno Phantom Ultimate G Fold è il nuovo Concept Phone del brand e sarà annunciato a luglio

Crediti: @UniverseIce (X)

Dopo i pieghevoli classici e quelli a conchiglia, la prossima generazione abbraccerà il formato tri-fold. Huawei Mate XT è stato il precursore del genere e probabilmente tra poche ore Samsung svelerà qualche dettaglio sul suo modello in arrivo entro quest’anno (così si vocifera).

Intanto ci sono anche altri marchi interessanti a questo settore, in primis Tecno: lo scorso agosto l’azienda ha mostrato il suo Concept Phone Phantom Ultimate 2, dispositivo dotato di un design davvero niente male ed un corpo sottile. Tuttavia questo non si è mai concretizzato in un modello commerciale.

Crediti: GSMArena

Ora tocca a Tecno Phantom Ultimate G Fold (il nome scimmiotta quello presunto di Galaxy G Fold, il tri-fold Samsung): questa nuova versione vedrà la luce nel corso del mese di luglio, ma si tratterà ancora una volta di un concept.

Le immagini mostrano un design differente rispetto al precedente modello: la fotocamera presenta un layout orizzontale (è composta da tre sensori) mentre il formato si discosta da Mate XT. Il flagship Huawei monta uno schermo pieghevole a forma di S: una volta chiuso una porzione funge da pannello frontale mentre quando aperto l’intera superficie può essere sfruttata come un tablet.

Crediti: GSMArena Crediti: GSMArena

Nel caso della versione di Tecno il display pieghevole è a forma di G: le porzioni laterali si piegano verso l’interno e poi c’è un secondo pannello posteriore che può essere utilizzato quando il principale è chiuso. Questo dovrebbe essere lo stesso design del tri-fold Samsung, almeno secondo quanto trapelato nei giorni scorsi.

Inoltre Tecno sostiene che si tratterà del tri-pieghevole più sottile, quindi dovrebbe superare i 3,6 mm di spessore di Mate XT.