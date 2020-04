Negli ultimi giorni ci siamo concentrati parecchio su design e specifiche del top di gamma, prima avvistato sul sito del TENAA e poi su JD con i render ufficiali. OPPO Ace 2 – ebbene sì, senza “Reno” – si preannuncia come una vera e propria belva ma a quanto pare questo andrà ad impattare in modo non indifferente sul prezzo di vendita, almeno secondo quanto riportato da un rivenditore offline.

OPPO Ace 2 costerà di più rispetto al primo capitolo, ma…

Con l'inizio delle preregistrazioni sullo store online JD, anche alcuni rivenditori fisici – come da consuetudine – hanno dato il via ai preordini. In uno di questi casi abbiamo un bel cartello con tanto di immagini, caratteristiche e prezzo di OPPO Ace 2. Un prezzo veramente salato visto che il dispositivo viene proposto a 4399 yuan, circa 572€ al cambio. Ora, la cifra è comunque in linea con quanto visto finora con altri modelli con Snapdragon 865 lanciati in Cina, ma è anche vero che lo stacco con il primo capitolo è di oltre 1000 yuan.

Insomma, anche se il dispositivo non fa più parte della serie Reno, comunque in suo posizionamento è chiaro: si tratterà di un modello appartenente ad una serie top a tutti gli effetti. Per quanto riguarda il prezzo, i media cinesi ipotizzano che la cifra di cui sopra possa fare riferimento ad una versione maggiorata e che il prezzo iniziale di OPPO Ace 2 possa essere di circa 3500 yuan (455€ al cambio). A questo punto non resta che attendere l'evento del 13 Aprile per la conferma definitiva.

