Dreame V9 in sconto con coupon: risparmia 50€ per l’aspirapolvere wireless di Xiaomi

Xiaomi si è fatta apprezzare negli anni per una serie di prodotti dedicati all'ecosistema domestico e, uno dei dispositivi più acquistati è senz'altro la Dreame V9, aspirapolvere wireless in grado di coniugare qualità e prezzo. Proprio la vacuum cleaner del brand oggi potrà essere acquistata risparmiando 50€ sul totale della spesa grazie ad un codice sconto targato Geekbuying.

Xiaomi Dreame V9 in offerta con spedizione dall'Italia

Se siete in cerca di una soluzione rapida e non troppo onerosa, la Xiaomi Dreame V9 venduta in offerta da Geekbuying potrà fare senza dubbio al caso vostro, dal momento che il prodotto in sconto sarà spedito direttamente dal magazzino italiano tramite BRT e ci metterà pochi giorni ad essere consegnato.

Come abbiamo accennato, e ribadito anche nella recensione completa, la Dreame V9 si presenta come un'aspirapolvere altamente affidabile e performante grazie ad una potenza d'aspirazione di 20.000 Pa e la presenza di un filtro HEPA al proprio interno capace di filtrare il 99.9% di batteri.

Grazie alla batteria integrata, poi, potrete utilizzarla a pieno regime per un'ora intera, ma non è tutto. Il prodotto colpisce anche per la sua versatilità: in dotazione infatti avrete anche il kit per utilizzarla manualmente e ciò vi permetterà di poter pulire più a fondo superfici ostiche ed irregolari, come i divani. Per poterla acquistare al prezzo di 157€ dal magazzino italiano vi basterà applicare il codice sconto MIV9171 in fase di check out.

Articolo Sponsorizzato.