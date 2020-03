La MIUI vuole proteggervi da incendi, fughe di gas ed allagamenti

La dodicesima edizione della MIUI è ancora un'idea nebulosa, per quanto ci siano già i primi indizi sulle novità integrate. Nel frattempo in rete sono circolate nuove immagini che svelano la volontà di rendere la UI ancora più completa. Ma soprattutto più sicura, visto che gli screenshots in questione contengono degli avvisi di pericolo. Se Xiaomi viene storicamente chiamata la “Apple della Cina” è proprio per la cura che ripone nel creare un'insieme di prodotti quanto più completo possibile. L'ecosistema comprende una moltitudine di sensori e dispositivi smart home, in grado così di monitorare la casa a 360°.

Xiaomi è al lavoro per render la MIUI più protettiva per i propri utenti

E proprio tramite questi sensori la MIUI sarà in grado di avvisare l'utente nel caso vengano rilevati fenomeni di allagamento, incendio e fughe di gas. Ma non solo: grazie alla sinergia con la serratura smart, è possibile venire avvisati anche nel caso stia avvenendo un tentativo di scasso. La configurazione della MIUI permetterà all'utente di scegliere su quali dispositivi riceverà tali avvisi, in modo da poterli far arrivare agli altri componenti della famiglia, ma anche ai vicini.

Spesso e volentieri questo tipo di funzionalità viene inserito all'interno della MIUI cinese. Per quanto anche in Europa siano venduti vari prodotti Xiaomi, soltanto in Cina si hanno a disposizione i terminali necessari per poter usufruire di queste features. Ci vorrà tempo prima che Xiaomi riesca a permeare anche qua da noi con una presenza così massiccia.

