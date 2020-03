Lenovo Legion: dissing a Red Magic nel nuovo teaser

Un nuovo concorrente si prepara ad arricchire ulteriormente la categoria degli smartphone da gaming. Si chiama Lenovo Legion e competerà testa a testa con realtà come Red Magic, di cui è stato appena presentato il nuovo esponente. A tal proposito, Lenovo ha ben pensato di rilasciare un nuovo teaser in cui non soltanto si fa menzione del potente sistema di raffreddamento, ma lo si fa prendendo in giro proprio l'azienda di Nubia.

Lenovo Legion avrà un sistema di raffreddamento all'altezza

Già in precedenza si era parlato dell'impianto di dissipazione di Lenovo Legion, seppur senza lasciarsi andare in troppi dettagli a riguardo. Al momento, l'unica società ad essersi spinta oltre è stata proprio Red Magic. Il nuovo top di gamma 5G integra una vera e propria ventolina, in grado di aspirare l'aria più fresca dall'esterno dalla scocca, farla passare dall'interno e buttarla fuori dal lato opposto.

E in questo teaser di Lenovo, il produttore ha ben pensato di “sfottere” la rivale, affermando così su Lenovo Legion: “No Red, It's Magic“. Devo dire un gioco di parole piuttosto azzeccato: la mancanza di zone rosse significa che non c'è surriscaldamento all'interno del telefono.

Detto questo, cosa altro sappiamo su Lenovo Legion? Che sarà basato sullo Snapdragon 865 (ovviamente), con punteggi Antutu oltre i 600.000 punti, e che avrà una ricarica rapida molto potente.

