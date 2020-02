Recensione Xiaomi Geometry Mini Lazy Fish Tank: l’acquario di design per la tua scrivania

La fucina di prodotti di Xiaomi YouPin è pronta a sorprenderci ogni giorno. Tra le novità più interessanti c'è senz'altro lo Xiaomi Geometry Mini Lazy Fish Tank. Si tratta di un mini acquario auto pulente che offre il classico design minimal di Xiaomi e la possibilità di essere utilizzato alla stregua di un oggetto decorativo a 360°, visto il vano per inserire piante ed i LED a 7 colori.

Abbiamo provato il piccolo acquario del brand per diverse settimane e, dopo tempo, è entrato in pianta stabile come elemento d'arredamento. Incuriositi? Scopritelo nella nostra recensione completa.

Recensione Xiaomi Geometry Mini Lazy Fish Tank

Unboxing

Il packaging dell'acquario targato Xiaomi è alquanto singolare. A differenza dei classici prodotti pre assemblati, dovrete perdere giusto cinque minuti per agganciare i vari pezzi al suo interno, facendo attenzione a non dimenticare la copertura del filtro centrale. Inoltre all'interno della confezione saranno disponibili anche diverse pietre, non in numero sufficiente per ricoprire tutto il fondale, ma che comunque offriranno un impatto estetico.

Presente anche un cavo micro USB che funge da alimentatore: nel caso in cui abbiate l'acquario sulla vostra scrivania, potrete tranquillamente collegarlo ad un hub, oppure direttamente al PC. Inoltre troverete anche un separatore, utile nel caso in cui abbiate intenzione di acquistare più pesci incompatibili tra loro.

Design e qualità costruttiva

Come abbiamo accennato in apertura, uno dei motivi per acquistare lo Xiaomi Geometry Mini Lazy Fish Tank è senza dubbio l'aspetto estetico. A differenza dei classici acquari, infatti, non ingombra e può essere considerato alla stregua di un soprammobile. Le dimensioni particolarmente ridotte poi, 203 x 102 x 254 mm, vi permetteranno di posizionarlo in ogni angolo senza problemi.

Qualitativamente troviamo poi un prodotto molto solido e ben costruito, grazie all'utilizzo di blocchi di PMMA e rivestimento in ABS. Il design minimale è spezzato almeno in parte dalla presenza della striscia LED che offre dei giochi di luce affascinanti. Il funzionamento stesso dei LED e del filtro è controllabile tramite una barra touch sensibile in ogni punto.

Funzionalità

Mettere in funzione il mini acquario Xiaomi è semplicissimo: avrete bisogno di acqua e di un ingresso USB. Precisiamo comunque che nel caso in cui utilizziate acqua del rubinetto, è bene che azionate l'acquario circa 24 ore prima di inserire i pesciolini. Dopo aver completato il set del vostro acquario, con le pietre in dotazione ed eventuali altre piante acquistate separatamente, vi basterà effettuare un tocco sulla barra argentata per far partire il sistema di filtrazione e scegliere in base alle preferenze i colori dei LED.

Passando al funzionamento, abbiamo lasciato partire l'acquario diverse settimane fa e, senza portare alcuna manutenzione particolare, si è mantenuto discretamente pulito soltanto grazie al proprio sistema di filtraggio: in questo senso infatti il prodotto è promosso a pieni voti.

Anche le dimensioni contenute, nonostante possano sembrare in un primo momento un ostacolo per riporre i pesciolini all'interno, si sono dimostrate sufficienti. Il nostro pesciolino – una Betta – che abbiamo chiamato Redmi, si è ambientato velocemente ed ha comunque un discreto spazio a disposizione. Inoltre, un valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di azionare il prodotto grazie anche ad una Power Bank, il che lo rende uno dei pochissimi acquari con filtraggio completamente trasportabili.

Xiaomi Geometry Mini Lazy Fish Tank – Conclusioni

Perché dovreste scegliere questo piccolo acquario di Xiaomi anziché uno dei classici disponibili su Amazon e nei negozi di animali? Come abbiamo accennato a più riprese, quello di Xiaomi non è soltanto un acquario ma un vero e proprio oggetto di design.

Inoltre, dalla sua ha la possibilità di essere praticamente wireless, grazie all'utilizzo di Power Bank esterne. In ultima analisi, il prezzo vi convincerà al 100%. Attualmente infatti l'acquario è disponibile in flash sale a soli 32€ da Banggood.