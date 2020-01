Il tagliacapelli wireless Xiaomi Enchen scende a soli 4.8€ con questo Coupon

Se siete a caccia di un'offerta imperdibile in salsa Xiaomi, allora il tagliacapelli wireless Xiaomi Enchen – lanciato tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin – non potrà non ingolosirvi… e poi costa meno di 5€ grazie al Coupon dedicato!

Tagliacapelli wireless Xiaomi Enchen in sconto con Coupon e spedizione gratis

Per chi se lo fosse perso, il tagliacapelli wireless Xiaomi Enchen è stato lanciato lo scorso luglio tramite YouPin, ovviamente ad un prezzo super economico. Il prodotto si ricarica tramite una porta Type-C e secondo quanto riportato dalla compagnia cinese basta solo un'ora di ricarica per riempire la batteria. Inoltre l'autonomia arriverebbe fino a 3 mesi, ovviamente in base all'uso.

La lunghezza del taglio può essere regolata da 0.7 mm fino a 21 mm e sono disponibili due velocità. Il tagliacapelli wireless Xiaomi Enchen è disponibile in sconto su DHGate, con spedizione gratuita. In basso trovate il link al prodotto, insieme al codice sconto da utilizzare al momento dell'acquisto.

N.B. l'offerta è valida solo per nuovi utenti, quindi – nel caso abbiate già un account – dovrete crearne uno nuovo per poter usufruire della promo.

