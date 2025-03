Volantino settimanale GizChina

Il volantino di GizChina – Festa delle Offerte di Primavera 2025

ECOVACS X8 PRO OMNI BLACK

Con una potenza d’aspirazione di aspirazione di ben 18.000 Pa, funzione lavapavimenti e navigazione AIVI 3D 3.0 con Sensore 3D Edge, ECOVACS X8 PRO OMNI BLACK è la soluzione completa per la pulizia della casa. Le nuove spazzole OZMO Roller sono in grado di arrivare ovunque, pulendo ogni singolo angolo della nostra abitazione in modo minuzioso ed efficace. La stazione OMNI aggiornata, inoltre, permette di mantenere sempre pulito il robot con un’asciugatura ad aria calda fino a 63°. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon, questo potente robot aspirapolvere può essere vostro per 1.169€ invece di 1.299€!

Hisense 55E63NT Smart TV 4K 55″

Se siete alla ricerca di una nuova TV, lo sconto per la Festa delle Offerte di Primavera su questa smart TV Hisense è davvero imperdibile. Con un pannello LED da 55″ con risoluzione 4K, supporto Dolby Vision, HDR 10+ e DTS Virtual:X potrete migliorare la visione dei vostri programmi preferiti spendendo davvero poco. Questa Smart TV, inoltre, è dotata di sistema operativo VIDAA U7 ed integra anche l’assistente vocale Alexa!

Hisense 55E63NT da 55″ è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 339€!

Blink Outdoor

Avere sempre tutto sotto controllo quando si è lontani da casa è diventato sempre più importante negli ultimi anni, quindi perché non munirsi di due ottime videocamere di sorveglianza da esterno a metà prezzo per sorvegliare il proprio giardino? Con Blink Outdoor, infatti, è possibile monitorare l’ambiente in HD senza dover installare cavi e senza doversi preoccupare delle intemperie.

Queste videocamere, infatti, è resistente alla pioggia ed offre una batteria con un’autonomia di ben 2 anni. Blink Outdoor, inoltre, è compatibile con l’ecosistema Alexa ed offre la rilevazione intelligente del movimento per inviare avvisi ogni qual volta ci sono dei potenziali pericoli. In occasione della Festa delle offerte di Primavera, questa videocamere di sicurezza (pack da 2) possono essere vostre per 53.99€ invece di 179.99€.

Apple Mac mini M2

Non sarà l’ultimo modello disponibile, ma Mac mini M2 è uno dei PC desktop compatti più apprezzati degli ultimi anni. Dotato di processore M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, questo computer perfetto per muovere i primi passi nell’ecosistema Apple e macOS. Il suo design estremamente compatto permette di posizionarlo ovunque, senza ingombrare come fare un PC desktop tradizionale.

Grazie alla nuova offerta di Unieuro, Apple Mac mini M2 può essere vostro ad un prezzo davvero incredibile: appena 399€ per uno dei migliori PC degli ultimi anni!

