Cos’è e come funziona Tuya: la piattaforma IoT che ha rivoluzionato la domotica

Negli ultimi anni, il mondo della domotica ha conosciuto un’esplosione di innovazione senza precedenti. Tra le molte tecnologie emergenti, una piattaforma ha avuto il merito di consentire la creazione di nuovi dispositivi su solide basi, con costi ridotti e semplicità d’utilizzo. Stiamo ovviamente parlando di Tuya, azienda cinese nata nel 2014 che ha guadagnato nel giro di pochi anni una grande popolarità avviando una vera e propria rivoluzione nel settore. Ma cosa è esattamente Tuya e perché sta diventando così diffusa nelle case di tutto il mondo? Scopritelo insieme a noi in questo approfondimento.

Tuya: alla scoperta della piattaforma che ha semplificato la domotica

Cos’è Tuya?

Contrariamente a quanto si possa credere, Tuya non è un produttore di dispositivi smart, bensì una piattaforma IoT (Internet of Things) che ne consente la realizzazione in modo semplice ed efficace. L’azienda fondata in Cina nel 2014, infatti, mette a disposizione di sviluppatori e produttori un’infrastruttura basata sul cloud che permette di connettere i dispositivi ad internet e controllarli tramite applicazione mobile dedicata ed assistenti virtuali.

Questo significa che qualsiasi cosa, dai comuni interruttori alla completa sicurezza domestica, può essere trasformata in un dispositivo intelligente grazie a Tuya. Essendo la piattaforma utilizzabile da chiunque decida di sviluppare uno smart device, è possibile trovare il logo Tuya sui dispositivi di diversi produttori, senza alcun tipo di esclusività.

Come funziona Tuya?

La piattaforma Tuya si basa su un’architettura cloud che permette agli sviluppatori di implementare le funzionalità più popolari dei dispositivi domotici sui propri smart device tramite una semplice (seppur sofisticata) interfaccia web. Un dispositivo realizzato con la piattaforma Tuya, in genere, è in grado di essere controllato da remoto, impostare delle automazioni e monitorare i consumi, in base ovviamente alla funzionalità che il produttore ha deciso di integrare.

In alcuni casi (sempre più frequenti) i dispositivi possono essere anche condivisi con amici e familiari per usufruirne da diversi account. Un dispositivo intelligente realizzato con Tuya offre solitamente un’ampia compatibilità, è facile da utilizzare e configurare, oltre ad essere particolarmente sicuro grazie alla misure di protezione adottate dall’azienda. Per gli utenti comuni, questo si traduce in un’esperienza d’uso semplice, uniforme ed integrata con i principali ecosistemi domotici.

Quali protocolli e connessioni supporta Tuya?

Essendo estremamente versatile, la piattaforma Tuya supporta la maggior parte dei protocolli per la domotica moderna, includendo anche il più recente Matter (che però necessità di una certificazione apposita disponibile in fase di sviluppo del dispositivo). Di seguito trovate l’elenco completo dei protocolli supportati da Tuya.

ZigBee : standard di comunicazione wireless a bassa potenza e a basso consumo energetico che utilizza frequenze a corto raggio.

: standard di comunicazione wireless a bassa potenza e a basso consumo energetico che utilizza frequenze a corto raggio. Bluetooth : standard di comunicazione wireless che consente lo scambio di dati tra dispositivi elettronici.

: standard di comunicazione wireless che consente lo scambio di dati tra dispositivi elettronici. Wi-Fi (solo 2.4 GHz): tecnologia di rete wireless che consente ai dispositivi di comunicare tra loro e di connettersi a Internet.

(solo 2.4 GHz): tecnologia di rete wireless che consente ai dispositivi di comunicare tra loro e di connettersi a Internet. Matter: uno standard open-source per la comunicazione e l’interoperabilità dei dispositivi IoT.

Con quali ecosistemi e assistenti vocali sono compatibili i dispositivi Tuya?

La piattaforma Tuya offre una vasta gamma di integrazioni negli ecosistemi pre-esistenti, ma dipende essenzialmente dal produttore quale abilitare per il proprio dispositivo. La principali piattaforme smart sono ovviamente compatibili con Tuya e tra queste troviamo anche Apple HomeKit: ovviamente l’abilitazione resta sempre a discrezione del produttore. Di seguito la lista delle piattaforme compatibili.

Amazon Alexa

Google Home (Assistant)

Apple HomeKit (Casa di Apple)

Samsung SmartThings

Tuya, inoltre, è compatibile anche con Home Assistant (sia in versione OS che Core), uno dei principali sistemi operativi per la gestione della domotica con un server casalingo. Grazie all’aggiornamento 2024.2, il collegamento è ancora più semplice e non richiede l’utilizzo di un account sviluppatore.

Con quali applicazioni posso controllare i dispositivi Tuya?

I dispositivi per la domotica realizzati con la piattaforma Tuya possono essere collegati e configurati con una serie di applicazioni diverse. Le più famose sono senz’altro Tuya Smart e Smart Life, disponibili sia su iOS che su Android (tramite Play Store e Amazon Store). Una volta connesso il dispositivo Tuya all’app di riferimento è possibile integrarlo con gli ecosistemi smart pre-esistenti tramite le impostazioni di condivisione. Le app sopracitate, ovviamente, consentono la gestione completa del dispositivo, quindi sarà possibile accenderlo/spegnerlo, monitorare i consumi ed integrarlo in delle routine programmate.

Tuya Smart : iOS | Android

: iOS | Android Smart Life: iOS | Android

