Calendario dell’Avvento 2022 & migliori offerte e idee regalo per Natale

Siamo entrati nel mese più “caldo” dell'anno in quanto a shopping. Che siate in cerca di regali, oppure di acquisti personali, il mese di Dicembre – grazie alle offerte di Natale – risulta essere uno dei momenti migliori per acquistare nuovi prodotti, sia da store nostrani come Amazon ed eBay, che dai colossi orientali come AliExpress, Banggood e Co. Insomma, questo è il momento delle occasioni, perfino di quelle imperbili!

Il nostro Calendario dell'Avvento 2022

Di seguito trovate il nostro Calendario dell'Avvento 2022, un modo per ingannare l'attesa fino al 25 Dicembre e – contemporaneamente – per rendere più divertente la caccia agli sconti. Ogni giorno sarà disponibile un nuovo prodotto a prezzo scontato, con un coupon esclusivo: non perdetene nemmeno uno!

Offerte di Natale 2022: seguile in tempo reale con le migliori offerte dal web

Come anticipato poco sopra, tutti i principali store online hanno dato il via alle varie iniziative dedicate agli sconti per i regali di Natale. Se puntate al risparmio, allora questo è il momento di farsi trovare pronti, in modo da non perdere nessuna occasione. Di seguito trovate un elenco dei vari store e delle iniziative promozionali per Natale.

Amazon

Tra i nomi più piccanti quando si parla di sconti non poteva mancare Amazon, con una serie di offerte su smartphone, indossabili, notebook e quant'altro. Quando si tratta di affari sul web, è impossibile non puntare su uno store rinomato ed affidabile come Amazon. Ovviamente tutti i prodotti sono con spedizione Prime, per la massima comodità e sicurezza! Inoltre di certo arriveranno promo dedicate ai dispositivi Alexa: i regali di Natale perfetti!

AliExpress

Per chi cerca idee regalo tech e non solo, AliExpress propone tutta una sfilza di prodotti in offerta: di certo non mancano sconti dedicati a dispositivi ed accessori spediti dall'Europa e che quindi arriveranno in tempo per il fatidico giorno! Inoltre non mancheranno offerte e coupon generici dedicati ai regali di Natale e per il nuovo anno. Di certo le iniziative dello store si faranno strada per tutto il mese di dicembre ed arriveranno novità man mano!

eBay, MediaWorld ed Unieuro

Anche eBay ha deciso di fare sul serio già dai primi giorni di dicembre con i primi sconti: il risparmio è assicurato e le occasioni d'oro sono già tantissime. Date un'occhiata per credere! Sicuramente ci sarà un bel codice sconto dedicato ai regali di Natale!

MediaWorld ha lanciato una super promo con sconti fino a 400€ su (quasi) tutto il catalogo: un'occasione imperdibile, disponibile fino al prossimo 8 dicembre. Se siete fan dello store di elettronica si tratta di un'iniziativa da cogliere al volo per il massimo risparmio.

Ovviamente anche Unieuro ha già dato il via ai primi ribassi, in vista dei regali di Natale: meglio pensarci il prima possibile per non arrivare troppo sotto le feste!

Comet

Lo store Comet solitamente è sempre pronto allo scontro con MediaWorld: di certo nei prossimi giorni ci sarà qualche sfida per le offerte di Natale. Insomma, uno scontro tra titani per guadagnare il titolo di miglior store per i regali di Natale (e ad uscire vincitori sono gli utenti in cerca delle migliori occasioni).

Banggood

Presenza immancabile quando si parla di offerte, Banggood è lo store perfetto non solo per i regali tech ma anche per le decorazioni di Natale (ovviamente parliamo di prodotti con spedizione dall'Europa).

Honor

Passando ai brand, in cima troviamo lo store ufficiale di Honor. Di certo HiHonor dirà la sua, lanciando vari sconti per i regali di Natale: smartphone, notebook e indossabili!

Huawei

Ovviamente anche Huawei si farà trovare pronta per le offerte di Natale tech: smartphone, smartwatch, tablet, cuffie, notebook. Insomma, se puntate al risparmio e alla qualità… è arrivato il momento di passare all'ecosistema Huawei!

Xiaomi

Quando si parla di tech ed offerte… non poteva mancare all'appello Xiaomi! Di certo nel corso del mese di dicembre lo store ufficiale darà il via alla solita vagonata di occasioni: che si tratti di un regalo per voi o per un vostro caro, di certo troverete il dispositivo che fa al caso vostro!

Man mano che arriveranno le promozioni di store e brand aggiorneremo questa pagina con tutti i dettagli sulle rispettive iniziative!

