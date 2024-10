Sharp Aquos R9 Pro ufficiale: è il primo con una fotocamera da oltre 1″

Molti la conoscono per le televisioni, ma Sharp Aquos R9 Pro è l’ennesima dimostrazione che la compagnia nipponica è anche capace di realizzare smartphone, e persino di fascia premium. Quello di Sharp è a tutti gli effetti un camera phone con tutti i crismi, nonché il primo modello a sfoggiare una fotocamera con sensore da oltre 1″.

Sharp Aquos R9 Pro da record, mai vista una fotocamera con sensore così grande

Il pezzo forte di Sharp Aquos R9 Pro è proprio la fotocamera, come si evince dall’ampio modulo circolare che si staglia sulla scocca posteriore realizzata in eco-pelle, un risultato che riporta alla mente i camera phone Xiaomi. Dentro al modulo c’è un sistema fotografico con lenti Vario-Summicron in collaborazione con Leica, con sensori da 50,3+50,3+50,3 MP f/1.8-2.2-2.6. Quello principale è il più grande mai visto su smartphone, un 1,02″ con OIS, affiancato da un ultra-grandangolare/macro da 122° e, rispetto al modello standard, l’aggiunta di un sensore 1/1.56″ come teleobiettivo 2.8x con zoom digitale 20x.

Anche davanti c’è una fotocamera da 50,3 MP, per un comparto fotografico che comprende tasto fisico per mettere a fuoco e scattare nonché supporto Dolby Vision per la registrazione video. Dentro allo smartphone c’è un raffreddamento a camera di vapore che porta il calore sull’anello metallico attorno alla fotocamera, anello che può essere usato anche per collegare polarizzatori e filtri ND.

Il resto della scheda tecnica non è da sottovalutare: si basa su Snapdragon 8s Gen 3, memorie da 12/512 GB, display OLED Pro IGZO da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 1-240 Hz, sensore ID a ultrasuoni nello schermo, Android 14 con AI, 3 anni di aggiornamenti e 5 di patch di sicurezza, certificazione IP68, dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e batteria da 5.000 mAh.

Sharp Aquos R9 Pro sarà disponibile da dicembre in Giappone e successivamente in altre nazioni asiatiche, per un prezzo di vendita di 190.000 yen, pari a circa 1.146€.

