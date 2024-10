iQOO 13 ufficiale: è uno dei primissimi con Snapdragon 8 Elite

È un autunno “caldo”, per il mercato degli smartphone Android: dopo aver fatto la conoscenza di Xiaomi 15 e 15 Pro, è arrivato il turno di iQOO 13. Mentre vivo X200 fa affidamento al Dimensity 9400 di MediaTek, per il suo sub-brand ha deciso di rivolgersi a Qualcomm e al suo nuovissimo Snapdragon 8 Elite, per un modello che ancora una volta fa della potenza il suo cavallo di battaglia.

iQOO 13 e Snapdragon 8 Elite, a tutta potenza: tutte le novità, fra scheda tecnica e prezzi

Disponibile nelle quattro colorazioni Nardo Grey, Isle of Man, Track Edition e Legendary Edition in collaborazione con BMW, iQOO 13 ha uno spessore di 7,99/8,13 mm e un peso di 207 grammi pur avendo una capiente batteria da 6.150 mAh con ricarica rapida a 120W e possibilità di alimentare lo smartphone bypassando la batteria. Dentro c’è lo Snapdragon 8 Elite, il primo microchip a 3 nm realizzato da Qualcomm nonché il primo ad avere una CPU con core proprietari Oryon, per una configurazione bi-cluster: 2 x 4,32 GHz + 6 x 3,53 GHz, assieme a una GPU Adreno 830, memorie LPDDR5X e UFS 4.0 e un impianto di dissipazione 7K a camera di vapore.

Lo schermo è un pannello BOE Q10 OLED da 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con densità di 510 PPI, refresh rate LTPO 1-144 Hz e luminosità fino a 1.800 nits: oltre a nascondere un sensore ID a ultrasuoni per lo sblocco biometrico, è alimentato da un co-processore Q2 incaricato di gestire le prestazioni nel gaming, fra upscaling di risoluzione e refresh rate e anti-flickering. Inoltre, in collaborazione con Qualcomm è stata sviluppata la tecnologia Adreno Image Motion Engine 2.0 per migliorare qualità e performance videoludiche.

Davanti c’è una fotocamera frontale da 32 MP f/2.45, dietro una tripla 50+50+50 MP f/1.88-2.0-1.85 con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo; attorno al modulo fotografico c’è anello LED RGB con oltre 72 effetti di luce nel gaming. La connettività offre supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS a tripla frequenza, NFC, sensore IR e USB-C 3.2 Gen1, mentre il software si basa su Android 15 con OriginOS 15.

iQOO 13 è disponibile in Cina al prezzo di vendita di 3.999 CNY (517€) per la variante base da 12/256 GB, salendo a 4.499 CNY (582€ )per il taglio da 12/512 GB, 4.299 CNY (556€) per quella da 16/256 GB, 4.699 CNY (608€) per quella da 16/512 GB e 5.199 CNY (673€) per quella top da 16 GB/1 TB.

