Instagram lavora alla “mappa degli amici”: ecco di cosa si tratta e quando sarà disponibile

Aggiornamento 12/08: Instagram ha iniziato a testare la nuova funzione che Friend Map che ricorda molto la Snap Maps di Snapchat. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, Meta starebbe lavorando ad una nuova funzione di Instagram che consentirebbe di visualizzare la posizione degli amici all’interno del noto social network fotografico. Al momento sembrerebbe trattarsi ancora di una funzionalità in fase di sviluppo, ma dalle prime immagini i lavori sarebbero già in fase abbastanza avanzata.

Guarda la posizione degli amici più stretti direttamente sulla mappa di Instagram

Crediti: Alessandro Paluzzi

Si chiama “Friend Map” (mappa degli amici) la nuova funzionalità di Instagram che in futuro permetterà agli utenti di visualizzare la posizione geografica degli amici più stretti posizionandoli direttamente all’interno di una mappa nell’applicazione ufficiale del social network. La funzionalità sembrerebbe essere totalmente opzionale e dedicata soltanto agli amici, ovvero gli utenti che si seguono a vicenda.

Non dovrebbero esserci problemi per la privacy grazie al supporto per la crittografia end-to-end che proteggerà la posizione degli utenti da occhi indiscreti, tuttavia gli utenti che decideranno di abilitare la funzione condivideranno sempre la propria posizione con altre persone.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione arriverà nella versione stabile di Instagram, ma vedendo le immagini pubblicate dal ricercatore Alessandro Paluzzi, sembra proprio che lo sviluppo sia arrivato già a buon punto.

Aggiornamento 12/08: Instagram inizia a testare Friend Map

Crediti: The Edge

Instagram ha iniziato in questi giorni i test per la nuova funzione Friend Map, che permette agli utenti del social network di pubblicare aggiornamenti di testo e video su una mappa in base al luogo in cui sono stati realizzati i contenuti. La mappa viene condivisa con gli amici che potranno quindi vedere dove siamo stati e dove abbiamo lasciato i nostri post. La differenza per ora sembra essere che Instagram potrebbe avere impostazioni di privacy molto più limitate. Gli utenti devono scegliere un “gruppo specifico di persone” con cui condividere la propria posizione, come “Amici stretti o solo i follower che seguono a loro volta“

La nuova funzionalità di Instagram è attualmente disponibile solo come test limitato in alcuni mercati ed è totalmente opzionale (opt-in). Al momento non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un rollout a scaglioni dopo l’estate.

