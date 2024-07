Instagram Threads compie un anno: 175 milioni di utenti e nuove icone per festeggiare

La scorsa estate Instagram ha ufficialmente aperto i battenti di Threads, un nuovo social network dedicato alla condivisione di pensieri ed opinioni, un po’ come avviene su Twitter/X. Dopo un anno, la crescita è evidente con la compagnia guidata da Mark Zuckerberg che ha annunciato di aver raggiunto una importante pietra miliare nel cammino di questo nuovo social: 175 milioni di utenti attivi.

Un anno di Threads: il nuovo social network di Instagram che vuole superare Twitter/X

Crediti: Threads

Per festeggiare il primo compleanno, Threads ha deciso di regalare ogni giorno agli utenti una nuova icona con cui personalizzare l’app. Recandosi sulla pagina del proprio profilo si potrà notare l’icona di una torta: facendo tap si aprirà una schermata in cui sarà possibile “grattare” le sezioni per scoprire le nuove icone del giorno.

Con questa iniziativa, quindi, potrete personalizzare come Threads apparirà sulla vostra lockscreen, cambiando ogni giorno l’icona ogni qual volta che ne verrà svelata una nuova. Chissà che Meta non abbia in serbo altre sorprese per il primo compleanno di questo nuovo social network: vi piacerebbe vedere qualche nuova funzione in particolare? Fatecelo sapere nei commenti!

