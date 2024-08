Google aggiorna la funzione Cerchia e cerca per nascondere i contenuti espliciti e deepfake

Google è sempre stata particolarmente attenta nella lotta contro le fake news, i deepfake e i contenuti che potrebbero essere considerati illeciti, per questo motivo ha deciso di aggiornare anche la nuova funzione con intelligenza artificiale Cerchia e cerca per evitare che i risultati possano mostrare in qualche modo dei contenuti dannosi per gli utenti. Questa nuova misura di sicurezza, però, richiede anche l’intervento degli utenti che dovranno segnalare quei contenuti che ritengono non idonei per la ricerca.

Maggiore sicurezza per i risultati di Cerchia e cerca grazie al nuovo aggiornamento di Google

Crediti: Google

Grazie a questo nuovo aggiornamento, quando gli utenti richiedono la rimozione dalla ricerca di contenuti falsi, espliciti e non consensuali che ritraggono loro o altri utenti, i sistemi di Google cercheranno di filtrare tutti i risultati espliciti di ricerca simili, provando a rimuovere anche eventuali immagini duplicate.

“Queste protezioni hanno già dimostrato di avere successo nell’affrontare altri tipi di immagini non consensuali e ora abbiamo sviluppato le stesse capacità anche per le immagini esplicite false“, ha dichiarato Emma Higham, product manager di Google. “Questi sforzi sono progettati per dare alle persone maggiore tranquillità, soprattutto se sono preoccupate che contenuti simili su di loro possano apparire in futuro“.

Google ha dichiarato che questo tipo di aggiornamenti alla sicurezza della ricerca hanno già ridotto l’esposizione a risultati di immagini esplicite su query che cercano specificamente contenuti deepfake di oltre il 70% soltanto nell’ultimo anno, segno tangibili di misure che funzionano e tengono al sicuro gli utenti.

