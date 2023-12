Pixel 8 e 8 Pro arrivano su iFixit: svelato il costo delle parti di ricambio

Proprio come i modelli della generazione precedente, anche i nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro arrivano sul noto portale di riparazioni fai-da-te iFixit consentendo a tutti gli utenti di acquistare in autonomia le parti di ricambio originali per aggiustare i propri dispositivi danneggiati. Rispetto al passato, però, i prezzi sembrano essere aumentati, soprattutto per quanto riguarda le fotocamere.

Riparare un Pixel 8 sarà più costoso rispetto ai precedenti modelli della serie

Crediti: iFixit

Con Pixel 7, per esempio, bastavano 90 dollari per sostituire la fotocamere posteriore, aggiungendo 43 dollari per riparare anche la lente ultra-wide. Con Pixel 8, invece, i prezzi sembrano essere quasi raddoppiati, passando rispettivamente a 143 e 63 dollari. La novità, tuttavia, è rappresentata questa volta dalla possibilità di sostituire in autonomia anche la fotocamera frontale, senza dover necessariamente acquistare l’intero pannello. Di seguito trovate i prezzi completi delle parti di ricambio.

Pixel 8

Schermo – 159.99$

Case posteriore – 142.99$

Batteria – 42.99$

Fotocamera posteriore wide – 142.99$

Fotocamera posteriore ultra-wide – 62.99$

Fotocamera frontale – 42.99$

Pixel 8 Pro

Schermo – 229.99$

Case posteriore – 172.99$

Batteria – 42.99$

Fotocamera posteriore – 199.99$

Fotocamera frontale – 42.99$

Tutti le parti di ricambio possono essere acquistate direttamente dal sito ufficiale di iFixit, dove è possibile trovare anche manuali e guide per le riparazioni fai-da-te.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le