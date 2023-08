Back to School GearBerry: sconti fino al 50% per festeggiare il ritorno a scuola

Abbiamo ufficialmente superato la metà di agosto quindi è inevitabilmente arrivato il momento di pensare al ritorno a scuola. A rendere meno amaro questo momento ci pensano gli store online con promozioni dedicate al Back to School che puntano a far risparmiare tutti sugli acquisti necessari per lo studio (e non). Gearberry, infatti, non è da meno e a partire dal 15 agosto propone offerte, sconti fino al 50% e promozioni su una vasta gamma di prodotti come laptop, incisori laser, stampanti 3D, gadget e mobilità elettrica.

Notebook, incisori, stampanti 3D e tanto altro in offerta con il Back to School di GearBerry

I prodotti in sconto su Gearberry sono davvero tantissimi, quindi abbiamo scelto per voi le cinque promozioni che secondo noi potrebbero interessarvi di più: partiamo subito con il nuovo KUU Xbook 3, un laptop perfetto per studiare grazie al suo schermo IPS da 14.1″ con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel) e alle sue dimensioni estremamente compatte. Il dispositivo infatti ha uno spessore di soli 18 millimetri ed un peso di 1.25 KG, quindi è ideale per essere trasportato in borsa o in zaino senza mai essere d'ingombro.

KUU Xbook 3 è dotato di processore Intel J4125, affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiaviazione, in modo da fornire perfomance in grado di affrontare i compiti richiesti a scuola o in università. Grazie all'offerta Back to School di Gearberry potrete far vostro questo dispositivo a soli 186.95€, usufruendo di uno sconto del 50%!

Per gli amanti degli incisori laser, in offerta arriva il potente Ortur Laser Master 3, un dispositivo che permette la personalizzazione e il taglio di quasi tutti i materiali utilizzati in questo settore. L'incisore è dotato di un laser che offre una potenza di 10W, in grado di tagliare lastre di pino da 10 millimetri e acrilico nero da 30 millimetri. Con una velocità di 20.000 millimetri al minuti, questo dispositivo è estremamente rapido nell'incisione, ma altrettanto preciso grazie ad un punto focale di 0.05 x 0.1 millimetri.

Ortur Laser Master 3 è compatibile con tutti i software più popolari come LaserGRBL, LightBurn e Laser Explorer, mentre la struttare del dispositivo mette a disposizione un'area di lavoro che misura 40 x 40 centrimentri. Con la promozione Gearberry, questo prodotto può essere vostro a soli 262.95€, sfruttando anche in questo caso uno sconto del 50%.

Se invece volete cimentarvi per la prima volta nella stampa 3D, Gearberry ha proprio l'offerta adatta a voi: Kingroon KP3S, infatti, è una stampante 3D entry-level estremamente semplice da configurare ed utilizzare, qundi perfetta per i neofiti. Con il suo estrusore in titanio trasparente la struttura in metallo, la stampante 3D risulta molto stabile donando al nostro progetto una maggiore precisione.

Kingroon KP3S viene controllata attraverso un display touch screen a colori da 2.4″, in modo da non avere la necessità di utilizzare sempre un computer, mentre sono supportati i filamenti in PLA, TPU, PETG e ABS. Grazie al Back to School di Gearberry, è possibile acquistare qeusta stampante 3D al prezzo di 93.95€, approfittando immediatamente dello sconto del 50% applicato sul prodotto.

Andare a scuola con i mezzi pubblici può essere stressante, quindi perché non munirsi di una bicicletta elettrica in grado di farci risparmiare facendo allo stesso tempo attività fisica? Gearberry, infatti, proprone in sconto anche Fafrees F20 Pro, una bicicletta eltettrica potente e stilosa, adatta ad ogni terreno. Con il suo motore brushless da 250W, questa e-bike è grado di arrivare ad una velocità massima di 25 Km/h (come previsto dalla normativa UE), percorrendo fino a 90 Km con la sua batteria da 18 Ah.

Fafrees F20 Pro è dotata, inoltre, di ruote da 20″ con pneumatici da 3″ che garantiscono la massima stabilità su qualsiasi tipo di terreno, mentre l'illuminazione LED garantisce un'ottima visibilità anche di sera, aggiungendo grande sicurezza grazie ai doppi freni a disco. L'offerta su questo prodotto permette di portare a casa l'e-bike al prezzo di 937.95€, usufruendo di uno sconto di quasi 100€.

Chiudiamo la nostra carrellata con una coccola per i nostri amici a quattro zampe: il periodo estivo corrisponde spesso anche al momento della muta per cani e gatti, quindi potrebbe essere il momento giusto per munirsi di un ottimo aspiratore di peli. Neakasa P1 Pro è adatto ad ogni tipo di pelo grazie alla sua potenza di aspirazione da 9000 PA e al contenitore della capienza di 1 litro che accumula tutto il pelo del nostro animale domestico. In questo caso l'offerta di Gearberry permette di portare a casa il prodotto a soli 112.95€, con uno sconto di oltre 35€.

Ma le offerte non sono finite qui: dal 15 al 30 agosto, infatti, saranno davvero tantissimi i prodotti in sconto su Gearberry e li potrete trovate tutti sulla pagina ufficiale della promozione Back to School, con spedizione gratuita dai magazzini europei e la possibilità di ottenere un rimborso entro 7 giorni ed un cambio merce entro 30 giorni.

