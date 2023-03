Red Magic 8 Pro: la versione Titanium arriva in Italia

Red Magic 8 Pro è uno degli smartphone più affascinanti degli ultimi mesi: sia in termini di prestazioni che in pura estetica, il gaming phone realizzato da Nubia è un flagship davvero in tutto i sensi. Sin dal lancio, la compagnia ha ben pensato di realizzarne una versione dalla scocca trasparente, apprezzata per la possibilità di ammirarne le componenti interne, e adesso se ne aggiunge un'altra disponibile anche in Italia.

Red Magic 8 Pro in argento trasparente: una stupenda nuova colorazione arriva in Italia

Già al lancio, Red Magic 8 Pro in versione trasparente era disponibile nella colorazione nera Void, a cui è stata affiancata la nuova colorazione Titanium dalla colorazione più argentea. Per il resto, le specifiche rimangono invariate: ad alimentare Red Magic 8 Pro troviamo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, display AMOLED da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 65W e fotocamera da 50+8+2 MP con ultra-grandangolare e macro.

Red Magic 8 Pro nella variante Titanium è disponibile in Italia al prezzo di 799€, scendendo a 649€ per la versione non trasparente Matte da 12/256 GB.

