AOVOPRO MINI è il monopattino elettrico super compatto, adatto ai più piccoli

Il mese di marzo alterna giornate pessime ad altre migliori (e soleggiate). Il momento perfetto per cominciare a sfoggiare un monopattino elettrico: se cercate un modello per spostamenti brevi, una soluzione leggera e compatta da portare in giro o una adatta anche ai bambini, allora AOVOPRO MINI è quello che fa al caso vostro. Il monopattino elettrico super compatto è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione EU!

Codice sconto AOVOPRO MINI: il monopattino elettrico per tutti, ad un pezzo top

Il monopattino elettrico AOVOPRO MINI è una soluzione ultra-compatta dotata di pneumatici da 5″ e dal corpo leggero, realizzato in lega di alluminio. Il veicolo è in grado di sostenere un peso fino a 100 kg ed ha un'altezza del manubrio regolabile (94/99/104 cm).

Sono presenti vari livelli di velocità: il massimo è – ovviamente – 25 km/h ma è possibile settario anche a 15 km/h. Non mancano un sistema a doppio freno (elettrico anteriore e a disco posteriore), sospensioni anteriori e una luce posteriore.

Il dispositivo si collega all'app dedicata per il blocco da remoto ed altre impostazioni. Nel complesso di tratta di un modello adatto sia agli adulti (in cerca di una soluzione super portatile) che ai bambini/ragazzini.

Il miglior prezzo per il monopattino elettrico compatto AOVOPRO MINI arriva da Banggood con il nuovo codice sconto dedicato e la spedizione (gratis) dall'Europa.

