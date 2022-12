Doogee V30, S99 e T20 in vendita da oggi e sono in sconto per Natale!

In tempo per Natale, il brand cinese ha rilasciato non uno ma ben tre dispositivi nuovi di zecca: Doogee V30, S99 e T20 sono disponibili su AliExpress e DoogeMall e ovviamente non potevano mancare una serie di offerte lancio. Il prezzo scende, ma si tratta di un'occasione disponibile solo per un periodo limitato di tempo!

Doogee V30, S99 e T20 disponibili all'acquisto: a Natale regala uno smartphone o un tablet e risparmia

Doogee V30 è il nuovo rugged con eSIM

Il primo modello che andiamo a conoscere è un terminale già anticipato alcuni giorni fa: si tratta di Doogee V30, uno smartphone rugged dotato del supporto eSIM, ovviamente con connettività 5G. Si tratta del primo rugged in assoluto in grado di utilizzare la tecnologia eSIM, una novità che permette agli utenti di svincolarsi da schedine ingombranti (liberandosi di un impiccio e facendo una scelta ecologica).

Le caratteristiche super non finiscono qui: il dispositivo è anche un battery phone, grazie alla capiente unità da 10.800 mAh, con tanto di ricarica ultra-rapida fino a 66W. Il cuore del rugged è il Dimensity 900, octa-core realizzato a 6 nm da TMSC, accompagnato da 8/256 GB di memorie. Inoltre è possibile sfruttare la funzione Virtual RAM per spingere quest'ultima fino a 15 GB; abbiamo poi uno slot microSD per espandere lo storage fino a 2 TB.

Il comparto fotografico di Doogee V30 si basa su un sensore da 108 MP, supportato da una Night Vision Camera da 20 MP ed un obiettivo ultra-wide da 16 MP. Frontalmente abbiamo un modulo da 32 MP per gli autoscatti. Per quanto riguarda il display, si tratta di un'unità da 6.58″ a 120 Hz; non mancano, infine, speaker stereo con supporto Hi-Res, NFC, GPS Dual Band (L1 + L5), un vetro protettivo Gorilla Glass 5 e Android 12. Lato rugged sono presenti le certificazione IP68, IP69 e MIL-STD-819H.

Il rugged phone Doogee V30 debutta in offerta a 296€ su AliExpress, in promozione fino al 23 dicembre. Lo smartphone è disponibile anche su DoogeeMall: date un'occhiata alla pagina dedicata per i relativi sconti.

Doogee S99: il rugged con una fotocamera top

La casa cinese ha lanciato oggi anche un altro smarpthone ultra-resistente: Doogee S99 si focalizza sul comparto fotografico con un sensore principale da 108 MP, una Night Vision Camera da 64 MP (in grado di catturare immagini fino ad un range di 20 metri) ed un modulo selfie da 32 MP.

Il resto del pacchetto comprende il chipset Helio G96 di MediaTek, 8/128 GB di memorie (con Virtual RAM fino a 15 GB e fino a 1 TB di storage con microSD), una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 33W, il supporto alla ricarica wireless da 15W ed uno schermo da 6.3″ con protezione Gorilla Glass. Non manca Android 12 ed è possibile sfruttare l'NFC per i pagamenti. Il lettore d'impronte è posizionato di lato e sono presenti le immancabili certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810H.

Il nuovo rugged Doogee S99 è disponibile su AliExpress in offerta a 205€ (fino al 23 dicembre); anche in questo caso è possibile acquistare il device anche da DoogeeMall.

Doogee T20 è il tablet premium con display 2K

L'ultima novità presentata oggi è il tablet Doogee T20, la più recente soluzione premium della casa cinese. Si tratta di un terminale equipaggiato con un ampio schermo da 10.4″ con risoluzione 2K e certificazione TÜV SÜD (contro l'affaticamento della vista). Abbiamo ben 4 speaker integrati (con smartPA e Hi-Res), un processore Unisoc T616 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, lo slot microSD fino ad 1 TB ed una capiente batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida da 18W.

Anche in questo caso è possibile sfruttare la Virtual RAM per ottenere fino a 15 GB; inoltre sono presenti Android 12 ed il supporto allo stilo (con 2048 punti di pressione). I Pogo pin consentono un aggancio magnetico istantaneo alla tastiera dedicata.

Doogee T20 arriva in sconto su AliExpress (fino al 23 dicembre) a soli 176€ ed è disponibile anche su DoogeeMall.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il