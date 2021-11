PlayStation Now e Xbox Game Pass al miglior prezzo con Black Friday Eneba 2021

L'amplificarsi delle possibilità del gaming porta sicuramente ad avere costi non propriamente accessibili. Se consideriamo un titolo Tripla A, esso può arrivare sul mercato, nella migliore delle ipotesi, ad un prezzo di 60€, senza considerare le variazione di costo da piattaforma a piattaforma e che spesso di tratta delle versioni standard. Tutto questo però, le grandi case produttrici, come Sony e Microsoft, lo hanno ovviato lanciando i loro servizi in abbonamento per il gaming in streaming. Ma se potessimo avere questi servizi a prezzi ancora più convenienti? A questo ci pensa Eneba con le sue offerte Black Friday 2021 su PlayStation Now e Xbox Game Pass.

Eneba Black Friday 2021: PlayStation Now, Xbox Game Pass, videogame e crediti in-game a prezzi sempre convenienti

PlayStation Now

Perché acquistare quindi un servizio come PlayStation Now? Come abbiamo anticipato, acquistare un gioco per PS4 o PS5 singolarmente è spesso costoso, soprattutto se nuovo. Con il servizio Now, viene offerta la possibilità di giocare ai giochi rilasciati su PlayStation durante l'intero ciclo di vita delle console Sony.

Troverete infatti successi come come Final Fantasy 7, tutti i giochi della serie God of War, vari titoli di Ratchet & Clank, il franchise di Killzone e Resistance, i capolavori di Naughty Dog – Uncharted e The Last of Us e molti altri. Inoltre, è possibile giocare ad una vasta selezione di titoli indie e le versioni multipiattaforma aggiunte ogni mese.

Tutto questo però, è possibile giocarlo sia che lo abbiate scaricato su disco rigido, sia totalmente in streaming, con i salvataggi archiviati in cloud.

Trovate la grande offerta di Eneba sulle varie soluzioni PlayStation Now nel box che trovate qui sotto.

In più, per chi non avesse ancora un abbonamento PS Plus, necessario per giocare online e ottenere giochi e bonus esclusivi, sempre su Eneba è possibile acquistarlo ad un prezzo molto conveniente. N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Xbox Game Pass

Ma per chi preferisce il mondo Microsoft? Eneba ha la soluzione anche per questo. Infatti, sullo store potete trovare tutti i livelli disponibili dell'Xbox Game Pass, probabilmente tra le migliori e più apprezzate piattaforme di gaming in streaming sul mercato. Il servizio si divide in tre livelli, ognuno costruito in base a diverse esigenze.

Il primo, il Pass Standard, vi permette di giocare ai titoli inclusi e soprattutto al lancio, come Forza Horizon 5, Halo Infinite, tutti i titoli Bethesda, ma anche tutto il franchise di Gears, Crackdown, Halo, la serie Fable e tanti altri giochi AAA, sulle console Xbox One e Series X/S.

Per chi invece ama giocare al PC, la versione dedicata del Game Pass permette di giocare a tutti i giochi della libreria di Windows, inclusi i titoli rilasciati solo per PC e non disponibili su Xbox, come ad esempio Age of Empires. Inoltre, chi usufruisce di questo pacchetto, ottiene l'accesso a EA Play, per poter giocare a titoli come FIFA.

Infine, se proprio vuole tutto, Game Pass Ultimate è quello che fa per voi. Infatti, oltre a tutto quanto menzionato sopra, potrete avere accesso a EA Play su Xbox e Xbox Live Gold, necessario per giocare online.

Nel box qui sotto trovate il link per accedere a tutte le soluzioni Game Pass in offerta su Eneba. N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Eneba – Risparmia sui crediti in-game

Eneba ha anche un'ampia varietà di valute di gioco, inclusi i FIFA Points, i V-bucks di Fortnite, GTA V Online Shark Cash e molti altri. Per poterli acquistare, potete utilizzare il link che trovate qui sotto, mentre in fondo all'articolo trovate il portale dedicato al Black Friday 2021 dello store. N.B. Se non doveste visualizzare il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca per la nostra imperdibile guida e per scoprire i migliori affari!

💰 Sta arrivando il Black Friday con ledell'anno da