Tesla vuole stupire tutti: ecco il primo smartwatch di Elon Musk | Rumor

Da qualche anno, ormai, Elon Musk ha completamente catturato l'attenzione del pubblico. Non solo per il suo coinvolgimento in alcuni progetti molto ambiziosi, come Space X, ma anche e soprattutto per la propria azienda di automobili. Con Tesla Motors, infatti, questo imprenditore è riuscito a farsi conoscere in tutto il globo, proponendo una serie di modelli full electric dotati di caratteristiche uniche al mondo. Sembra, però, che tale personaggio sia intenzionato anche a diversificare la propria offerta. Tanto da lanciarsi, probabilmente, nella produzione di uno smartwatch!

Tesla potrebbe collaborare con Xplora Technologies

Secondo le ultime fonti autorevoli, pare che Tesla possa essere interessata alla produzione di uno smartwatch. Stando a quanto mostrato da un documento del FCC tale brand sarebbe stato coinvolto in questo progetto, in collaborazione con un'altra azienda leader nel settore. Si tratta, dunque, di Xplora Technologies che, in Norvegia, produce smartwatch per bambini e diversi altri wearable. Non è ancora chiaro, però, quale sia il possibile ruolo di Tesla, un brand che di fatto è impegnato nella commercializzazione di altri prodotti.

Non è da escludere che Elon Musk stia pensando di proporre una serie di gadget da affiancare alle proprie automobili, creando un vero e proprio ecosistema. A questo punto, quindi, l'orologio potrebbe connettersi direttamente alla macchina, portandoci immediatamente in uno dei tanti film di James Bond. Basterà un solo click sullo schermo del proprio smartwatch per accendere il veicolo o, addirittura, guidarlo in completa autonomia in remoto? Molto probabilmente lo scopriremo presto.

