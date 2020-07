Teclast M30: il tablet 4G low cost è in offerta al minimo storico, spedito da Europa

Comincia una nuova settimana e le occasioni dello store Banggood cominciano con il piede giusto. Siete in cerca delle migliori offerte e Coupon per un tablet Android con il supporto al 4G? Allora siete capitati a fagiolo grazie a Teclast M30 e al codice sconto dedicato, che porta il prezzo del tablet al minimo storico.

Teclast M30 è il tablet 4G per tutte le tasche, in offerta con codice sconto da Europa

Partiamo subito con le basi: il tablet Android 4G Teclast M30 è una soluzione dotata di un display da 10.1″ con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel), mossa dal SoC deca-core MediaTek Helio X27, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). Non manca una selfie camera da 2 MP ed un modulo posteriore da 5 MP così come il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth (4.0) e – come anticipato – un modulo LTE.

All'interno della scocca trova spazio una capiente batteria da 7.500 mAh, ricaricabile tramite USB Type-C. Ciliegina sulla torta, il terminale offre una configurazione dual speaker, in modo da poter godere al meglio dei contenuti multimediali. Il tablet Teclast M30 (dotato di Wi-Fi e 4G) è disponibile in offerta con Codice sconto sullo store Banggood, spedito direttamente dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al Coupon dedicato: nel caso in cui non lo visualizziate, provate a disattivare AdBlock.

