Doogee S88 Pro è il nuovo rugged phone e si ispira ad Iron Man

Il produttore cinese torna a far parlare di sé con un nuovo smartphone, o meglio con il tipo di dispositivi con cui è più a suo agio. Doogee S88 Pro è un enorme rugged phone dall'anima battery (presenta infatti una capiente unità da 10.000 mAh) e presenta una chicca davvero simpatia: il retro è ispirato ad Iron Man, con due LED colorati a mo' di occhi.

Doogee S88 Pro: un po' rugged phone, un po' battery phone con un pizzico di Iron Man

Design e scheda tecnica

Purtroppo l'ispirazione ad Iron Man finisce qui e non sono presenti temi o colorazioni particolari. Come specificato in apertura, il nuovo rugged phone ospita sulla scocca due luci LED RGB (come si evince anche nelle immagini in alto) dal look unico, utilizzabili per le notifiche, le chiamate e durante la riproduzione musicale. Oltre a puntare alla resistenza – con le protezioni IP68/IP69L e MIL-STD-810G – Doogee S88 Pro la dice lunga anche sull'autonomia grazie ad una batteria da 10.000 mAh con ricarica wireless da 10W e inversa da 5W.

Il lettore d'impronte digitali è posizionato lateralmente, insieme a due pulsanti personalizzabili. Per quanto riguarda il retro, trova spazio una fotocamera tripla con un sensore principale IMX230 da 21 MP, un grandangolo da 8 MP ed un modulo per la profondità di campo (da 2 MP). Frontalmente abbiamo un notch a goccia con una selfie camera da 16 MP.

Il display è un'unità da 6.3″ con risoluzione Full HD e protezione Gorilla Glass. A muovere il nuovo rugged phone abbiamo il SOC MediaTek Helio P70, con 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile.

Doogee S88 Pro – Prezzo e disponibilità

Il Doogee S88 Pro è disponibile in preorder su AliExpress al prezzo di 188€ (lo trovate qui). Se siete interessati date un'occhiata alla pagina dedicata, dove troverete tutti i dettagli del caso.

