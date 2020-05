Vivo Pay: si espande il sistema di pagamento in mobilità

Non passa giorno senza accorgersi di quanto il mondo Android sia frammentato. È anche questo che gli dà valore, dando modo ai produttori in ballo di dire la propria sotto i più svariati aspetti. Per esempio, anche Vivo ha adesso una sua piattaforma di pagamento, sotto il nome di Vivo Pay. In realtà esiste da qualche mese, anche se la notizia è passata in sordina per gli ovvi motivi geografici. Come molti dei servizi offerti dalle aziende asiatiche, anche questo è limitato al solo suolo cinese. O meglio, lo era, dato che l'azienda ha deciso di espanderlo anche al di fuori dei confini della madre patria.

Anche Vivo vuole una sua piattaforma per i pagamenti in mobilità

#vivo files trademarks for vivo pay and vivo wallet in india. pic.twitter.com/QxdnCt2p6n — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) May 4, 2020

L'annuncio deve ancora arrivare, ma gli insider fanno presente che Vivo Pay starebbe per debuttare anche in India. Dopo la Cina, è questo il paese dove il produttore è maggiormente attivo, come dimostra il lancio di modelli destinati alla nazione specifica. Assieme ad esso ci sarebbe anche Vivo Wallet, servizio annesso dedicato ai servizi finanziari relativi alla piattaforma. Trattandosi di un servizio non destinato all'Europa e che molto probabilmente non lo sarà mai, ci interessa quasi unicamente da un punto di vista informativo. Ciò ci aiuta a delineare l'andamento del mercato e farci capire lo sviluppo che hanno i brand di cui trattiamo quotidianamente.

