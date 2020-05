Honor 8A, nuovo aggiornamento: arrivano le patch di aprile

Sebbene sia uscito ormai più di un anno fa, l'Honor 8A ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta allo smartphone entry-level 2019 le patch di sicurezza Google di aprile. Questo aggiornamento dimostra come Honor applichi la sua politica di update anche per smartphone un po' più datati, come può essere Honor 10 oppure Honor Play, che hanno ricevuto le patch di maggio.

Honor 8A: l'aggiornamento porta le patch di sicurezza di aprile 2020

Il changelog del nuovo aggiornamento 9.1.0.291 parla chiaro: arrivano su Honor 8A le patch di sicurezza Google rinnovate ad aprile 2020, con update dal peso di 113 MB. Sono state risolte inoltre alcune criticità di diverso livello CVE, nello specifico 5 più gravi, 12 di alto livello ed una di media entità. L'aggiornamento arriverà a scaglioni, quindi è probabile che il roll out si estenderà lungo l'arco delle prossime settimane.

Non sappiamo se l'entry-level, attualmente dotato di EMUI 9.1, riceverà anche l'EMUI 10, ma il fatto che sia comunque tenuto in considerazione lato software, può far sperare per qualcosa di più.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu