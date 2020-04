Kugoo G-Booster, il mini scooter elettrico da 55 km/h è in offerta con coupon

Negli ultimi tempi sono alla ribalta e-bike e monopattini elettrici proprio per la capacità che offrono di spostarsi all'interno delle città, praticamente senza alcun costo. Proprio per questo oggi vi segnaliamo una nuova offerta targata Geekbuying e legata al settore: Kugoo G-Booster è in offerta, con spedizione dall'Europa, utilizzando il coupon dedicato.

Kugoo G-Booster è in sconto dal magazzino europeo di Geekbuying

Il prodotto in questione, più che un semplice monopattino, anche per sembianze estetiche, si avvicina ad un mini scooter. Il Kugoo G-Booster, infatti, con motore di 800W è in grado di raggiungere una velocità di 55 km/h.

Tra le altre specifiche di punta troviamo i due freni a disco, pneumatici da 10″, display LCD in grado di comunicare – in tempo reale – velocità e stato di scarica della batteria e corpo in alluminio.

Come abbiamo accennato, lo scooter elettrico di Kugoo è in offerta, in questo momento, con codice sconto: applicando il coupon NNN424S riceverete uno sconto pari a circa 100€ rispetto al prezzo attuale. Inoltre, ricordiamo che il prodotto sarà spedito dai magazzini europei dello store, ciò significa che vi sarà recapitato in tempi relativamente brevi e senza alcun rischio di incorrere in dazi donagali.

