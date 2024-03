I migliori Mini PC per Home Assistant | Marzo 2024

Il mondo della domotica è in continua evoluzione, con sistemi in grado di gestire la smart home che diventano giorno dopo giorno sempre più potenti e quindi hanno bisogno di macchine all’altezza per essere eseguiti correttamente. Home Assistant OS, per esempio, è tra i più famosi sistemi operativi dedicati alla completa gestione della domotica e in questa guida vi proponiamo i migliori mini PC da sfruttare per controllare la vostra casa intelligente.

I migliori Mini PC per Home Assistant OS

Crediti: Home Assistant

Home Assistant OS è la versione più completa di Home Assistant e può essere installato sia sui PC single-board ARM come i Raspberry Pi che sulle macchine x86-x64. Il boom dei Mini PC ha reso possibile installare questo particolare sistema operativo dedicato alla domotica su una stragrande quantità di dispositivi tanto potenti ma che consumano davvero pochissimo. In questa guida all’acquisto, infatti, troverete Mini PC e single-board con un TDP davvero basso, ma che sono in grado di eseguire l’OS senza alcun tipo di problema.

Raspberry Pi 5

CPU: Broadcom BCM2712 (Cortex-A76)

RAM: 4/8 GB LPDDR4X

Archiviazione: supporto per microSD

Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0

TDP: 12W

TECLAST N20

CPU: Intel Celeron N5095

RAM: 16 GB DDR4

Archiviazione: 512 GB SSD

Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet

TDP: 15W

NiPoGi AK1 Plus

CPU: Intel Alder Lake N95

RAM: 8 GB DDR4

Archiviazione: 256 GB SSD

Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet

TDP: 15W

MINIS FORUM GK41

CPU: Intel Celeron J4125

RAM: 8 GB DDR4

Archiviazione: 128 GB SSD

Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet

TDP: 10W

Beelink T4 Pro

CPU: Intel Celeron N3350

RAM: 4 GB DDR3

Archiviazione: 64 GB eMMC

Connettività: Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.0, Gigabit Ethernet

TDP: 6W

